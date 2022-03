GT Sprint Race: Dignity Gold é o novo patrocinador principal da categoria

Carregar reprodutor de áudio

A GT Sprint Race tem mais uma marca forte no rol de seus patrocinadores. A Team Stange Racing e sua parceira, Dignity Gold, LLC, empresa americana especialista em segurança digital, acaba de assinar com a categoria como patrocinadora master para a temporada 2022 no Brasil, posicionando seu logotipo em destaque durante todo o campeonato. As primeiras corridas do ano acontecem na manhã deste domingo, 13 de março, no Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS).

“É um momento maravilhoso, pois desenvolvemos e construímos nossa categoria com um dos melhores formatos de competição no Brasil”, afirmou Thiago Marques, fundador da GT Sprint Race. “É um prazer receber a Dignity Gold como nosso patrocinador e promover sua moeda digital em todo o país. Obrigado ao Tarso Marques, John Stange Jr. e Team Stange Racing por realizar este acordo”.

Nova logo da GT Sprint Race Photo by: Divulgacao

Stephen Braverman, presidente/CEO da Dignity Holdings LLC, se mostrou bastante animado com a nova parceria: “Estamos honrados em patrocinar uma categoria tão prestigiada no país. O Brasil é um país fantástico para divulgarmos nossa marca e mostrar nosso apoio ao automobilismo e seus fãs”, afirmou. “Espero ver muitos tokens de segurança DIGAu sendo comprados e vendidos no Brasil por muito tempo. Agradecemos a John Stange Jr., Tarso Marques e a equipe Stange Racing por fechar este acordo - eles são verdadeiros profissionais e estamos felizes em apoiar suas vitórias”.

“Estou muito animado com este acordo porque é a oportunidade perfeita para crescer e desenvolver a presença da Dignity Gold no Brasil, que é uma demografia maravilhosa para sua segurança digital”, explicou John Stange Jr., presidente e CEO da Team Stange Racing . “Há muito potencial e oportunidades de crescimento para o Dignity Gold e seu token de segurança DIGAu, bem como outros tokens preciosos que eles lançarão em breve.”

“Concordo com John que isso abre as portas para muitas possibilidades para o Dignity Gold”, disse Tarso Marques. “O Brasil é um ótimo lugar para a Dignity Gold ter uma grande presença. Existem muitos fãs de corrida no Brasil que apoiam o esporte e seus patrocinadores. Mal posso esperar para que a Dignity Gold veja e sinta o amor dos fãs brasileiros que se tornarão clientes. Espero ver muitos fãs no Brasil comprando o security token DIGAu, que pode ser encontrado na Cryptosx e Bit Global”.

Além de toda a comunicação visual da categoria, a marca da Dignity Gold estará também presente em pista. O GTSR#77, da também americana Team Stange Racing, patrocinada pela marca, tem no layout da carroceria a chancela do token de segurança DIGAu, uma abordagem revolucionária ao usar reservas de ouro verificadas. O carro terá os pilotos Pedro Costa e Ricardo Sperafico no comando do bólido.

“O Brasil é um ótimo lugar para a Dignity Gold ter uma grande presença. Existem muitos fãs de corrida no Brasil que apoiam o esporte e seus patrocinadores. Mal posso esperar para que a Dignity Gold veja e sinta o amor dos fãs brasileiros que se tornarão clientes”, disse Tarso Marques. Os brasileiros podem visitar cryptosx.io e bitglobal.com para comprar tokens de segurança DIGAu.

TARSO MARQUES revela como surgiu projeto SURPRESA na NASCAR depois de quase voltar à INDY em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein