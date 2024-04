A Red Bull volta a ter seu nome agitado no noticiário da Fórmula 1. Após a notícia da saída próxima do lendário projetista Adrian Newey, agora chegou a vez de Max Verstappen ter seu futuro nas manchetes.

Segundo o site alemão F1Insider, o piloto, seu pai, Jos Verstappen, além de seu empresário, Raymond Vermeulen, se encontrarão com a alta cúpula da Mercedes após o GP de Miami para negociar seriamente a ida do holandês para o time da montadora de origem alemã. Toto Wolff, o CEO Ola Källenius e Sir James Ratcliffe, da Ineos, comporão a parte interessada nos serviços do atual tricampeão da F1.

Ainda segundo a publicação, Max quer participar das negociações para saber do comprometimento da Mercedes quanto ao carro do ano que vem, se será melhor que o atual. Além disso, Helmut Marko também poderá integrar a equipe.

Da parte da Mercedes, dinheiro não será problema, já que Lewis Hamilton deixará o time e, como consequência, não receberá mais os cerca de 50 milhões de euros. Segundo o site, a Mercedes estaria disposta a oferecer o maior salário da história para um piloto. O ‘pacote’ também incluiria um papel de embaixador por um longo prazo.

Outro fator que pode seduzir Verstappen é o carro que estreará na F1 a partir de 2026, tido como menos problemático que o da Red Bull, que terá que estrear a sua versão, produzida pela própria divisão de powertrains da equipe.

