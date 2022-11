Carregar reprodutor de áudio

Diogo Moscato, piloto do carro #54 Lubrax, participa entre os dias 4 e 6 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), da disputa pelo título de campeão da categoria PROAM do minitorneio Special Edition da Dignity Gold GT Sprint Race 2022. O piloto baiano tem ampla vantagem para o segundo colocado e chega como franco favorito para levar o 'caneco'.

A pista em estilo oval, conta com apenas três curvas, um formato inédito dentro das 11 edições da categoria, isso fará com que a disputa seja ainda mais emocionante, já que as curvas possibilitam mais ultrapassagens. “Para a final, da Special Edition, além de mirarmos o título desse campeonato, também queremos sair com a liderança do geral. Então, a estratégia é não cometer riscos desnecessários, para isso eu e minha equipe fortalecemos nossos treinos”, declarou Moscato.

No final de semana da disputa, estarão em jogo o total de 86 pontos, entre classificatório e corridas. Com regulamento e pontuações diferenciadas, a Special Edition permite que até três competidores disputem as corridas.

Será o penúltimo evento da GTSR 2022 e Diogo espera conquistar, além do título Special Edition, pontos importantes para o campeonato Overall. “Nosso objetivo é sair com todos os 86 pontos em mãos e chegar à última prova com vantagem para disputar o título Overall. Estamos confiantes”, diz.

Diogo Moscato vem chamando atenção de novas equipes e competidores em outras categorias. O atleta foi convidado para realizar testes para a Stock Series, competição de acesso para Stock Car. “Foi uma experiência incrível que me ensinou muito sobre esse carro, a performance e o alcance. Estou muito feliz com meu desenvolvimento e fico muito contente com a recepção que a equipe W2racing teve comigo. Eu agradeço demais a todos que tornaram isso possível”, destaca.

Confira o calendário completo da Dignity Gold GT Sprint Race

Etapa 8 – 06 de novembro – Brasília (DF) #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina (PR) #MatchPoint

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se punição à RBR 'saiu barato': o 'crime compensa' na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: