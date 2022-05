GT Sprint Race: Diogo Moscato garante dois pódios em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Templo do automobilismo, Interlagos recebeu nesse final de semana a terceira etapa da GT Sprint Race. Diogo Moscato, no carro de número 54, reforçou sua galeria de troféus ao largar na sexta posição do grid, e alcançar o terceiro lugar no pódio da categoria PROAM, nas duas corridas.

Diferente dos treinos em que os pilotos enfrentaram um clima chuvoso e o asfalto molhado, a pista da corrida oficial estava com o asfalto seco e uma maior aderência, o que não atrapalhou o atleta Diogo Moscato.

Para Diogo, que ocupou a 8ª posição no geral, a corrida foi satisfatória. “Foi gratificante para mim conseguir mais dois pódios. Eu poderia ter ido melhor considerando o ritmo que tive, mas agora é estudar e treinar ainda mais. Independentemente do resultado, estou sempre focado no desenvolvimento e evolução constante’’, destaca. A presença do jovem piloto já está confirmada para a quarta etapa da Dignity Gold GT Sprint Race, que acontece dia 5 de junho, em Goiânia (GO).

Confira o calendário completo da Dignity Gold GT Sprint Race

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

