GT Sprint Race divulga seu calendário para 2022

A GT Sprint Race têm datas e locais definidos para acelerar na temporada 2022. As grandes novidades são que a primeira etapa das nove etapas será em Santa Cruz do Sul (RS) e as corridas finais estão previstas para o Autódromo Internacional de Brasília (DF), em 06 de novembro. E o fator surpresa da temporada fica por conta da oitava etapa, em que o local e data serão divulgados mais próximos do evento, aguardem!

A 11ª edição da GT Sprint Race seguirá o modelo consagrado dos últimos anos, repletos de novos atrativos. A garantia é de muita velocidade e emoção, componentes que acompanham a categoria desde a sua fundação em 2012. Três das nove etapas farão parte do torneio Special Edition (com os pilotos acelerando sozinhos ou em duplas).

A segunda etapa do campeonato acontecerá no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no dia 03 de abril. Além destes circuitos, a competição terá etapas em Goiânia (GO), Londrina (PR), Interlagos (SP) e Tarumã (RS).

Confira abaixo o calendário de datas da temporada 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta - Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos - São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos - São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – a definir

Etapa 9 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

*Etapas especiais a serem definidas

