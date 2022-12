GT Sprint Race: Dudu Trindade vence agitada corrida 1 em Londrina

Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste sábado, aconteceu a movimentada corrida 1 da última etapa da temporada 2022 da Dignity Gold GT Sprint Race, em Londrina, com vitória de Dudu Trindade.

Com muita agitação e quatro abandonos, a primeira corrida do dia deixou os campeonatos das divisões que compõe a GT Sprint Race ainda mais embolados. Ao longo das dez voltas, foram duas relargadas e a presença do safety car até a última volta. Marco Garcia, Zangirolami, Lucas Mendes e Alex Seid deixaram a prova mais cedo.

Dudu Trindade foi o vencedor geral e também da PROAM - com Diogo Moscato e Antonio Junqueira completando o pódio. Na categoria PRO, a vitória ficou com Léo Torres, tendo Rafa Dias em segundo e Jorge Martelli em terceiro.

Por fim, o piloto da casa Léo Yoshii triunfou na AM sendo seguido pelo líder do campeonato Giovani Girotto e Walter Lester. No geral, o top três foi formado por Dudu Trindade, Léo Torres e Diogo Moscato. Antonio Junqueira, Arthur Gama, Rafa Dias, Jorge Martelli, Gerson Campos, Léo Yoshii e Bendon Zonta fecharam os dez primeiros colocados.

Com isso, na classe PRO, a disputa entre Raphael Teixeira e a dupla Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho segue acirrada, com uma diferença de apenas cinco pontos entre eles. Na PROAM, Arthur Gama segue a frente com 26 de vantagem e, por fim, na AM, Giovani Girotto tem um 'gap' de 25 pontos.

Classificação geral corrida 1

1. #8 Dudu Trindade (PROAM)

2. #77 Léo Torres (PRÓ)

3. #54 Diogo Moscato (PROAM)

4. #61 Antônio Junqueira (PROAM)

5. #9 Arthur Gama (PROAM)

6. #13 Rafa Dias (PRÓ)

7. #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli (PRÓ)

8. #82 Gerson Campos (PRÓ)

9. #78 Léo Yoshii (AM)

10. #56 Bendon Zonta (PROAM)

11. #72 Giovani Girotto (AM)

12. #79 Rafael Seibel (PROAM)

13. #17 Walter Lester (AM)

14. #19 Sérgio Ramalho/Zangirolami (PRÓ)

15. #Alex Seid/Marcelo Henriques (Não completou) (PRÓ)

16. #21 Rapahel Teixeira (Não completou) (PRÓ)

17. #37 Vitor Genz/Marco Garcia (Não completou) (PRÓ)

18. #27 Lucas Mendes (Não completou) (PROAM)

19. #8 Alexandre Kaue (Não largou) (AM)

Veja como foi a corrida 1 da etapa #MatchPoint da GT Sprint Race em Londrina:

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music