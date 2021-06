Após quase uma semana de promoção e dezenas de participações a GT Sprint Race já tem o vencedor que melhor narrou “pega” entre Thiago Camilo, Gabriel Casagrande e Nathan Brito que ocorreu da etapa realizada em Goiânia. O objetivo da promoção da GT Sprint Race e do Motorsport.com é o de buscar futuros narradores.

Na primeira fase da campanha, um grupo da Motorsport.com e da GTSR realizou a seleção dos três melhores vídeos narrados e, na fase final, Luc Monteiro (narrador oficial da categoria) elegeu o vencedor.

Que rufem os tambores!

O felizardo que vai conhecer os bastidores da etapa de Interlagos e acompanhar a cobertura da GT Sprint Race no Autódromo de Interlagos, nos próximos dias 26 e 27 de junho, é o paranaense Rodrigo Vicente Amarante.

Confira a narração do Rodrigo Vicente:

"Queremos muito agradecer a todos pela participação não somente nesta promoção, mas também que acompanham a competição ao longo das 10 temporadas. É pela participação de vocês que a GT Sprint Race continua crescendo, sempre com o objetivo de levar a todos as melhores emoções que o automobilismo proporciona", declarou Thiago Marques, CEO da GT Sprint Race.

PROGRAMAÇÃO – ETAPA DE INTERLAGOS

Sexta-feira, 25 de junho

08h00 às 09h00 – GT Sprint Race – Shakedown 1 (organização)

10h15 às 10h40 – GT Sprint Race – Shakedown 2 (organização)

10h40 às 11h20 – GT Sprint Race – Treino extra

16h40 às 17h25 – Treino oficial 1

Sábado, 26 de junho

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 13h40 – Treino classificatório - Q1

14h00 às 14h10 – Treino classificatório - Super Pole

Domingo, 27 de junho

08h10 -8h20 - Warmup

10h40 – Corrida 1

14h30 – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

