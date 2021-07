GT Sprint Race: Edgar Bueno Neto e José Muggiati estreiam em ‘casa’

Os estreantes Edgar Bueno Neto e José Muggiati estarão a bordo do GTSR#12 na categoria PROAM, na quarta etapa do calendário da décima temporada da GT Sprint Race de 2021. A dupla entrará na pista do Autódromo Internacional de Cascavel – Zilmar Beux, na próxima sexta-feira para os treinos extras e oficiais, a partir das 12h40. No sábado, 17, acontecerá o segundo treino, às 10 horas, e o classificatório, às 14h10. Já as largadas das duas corridas serão no domingo, 18, a partir das 10 horas e 12h30.

“Corri 12 anos de kart e, agora, estou muito feliz de poder conhecer a categoria e, principalmente, por correr pela primeira vez na minha terra", declarou Edgar Neto, de 19 anos. “Feliz também por poder participar de mais uma etapa, pois isso vai ajudar muito na minha evolução”, complementou.

O cascavelense Edgar Bueno Neto, foi revelado no kartismo, conquistou títulos em competições como Copa Paraná (tricampeão), Paranaense (tricampeão), Sul-Brasileiro (bicampeão na Cadete em 2011 e 2012), Super Kart Brasil, Campeão GP RBC, Copa das Federações (bicampeão – Cadete em 2012 e Júnior Menor em 2014) e, em 2020, chegou a Stock Light. Edgar levará as cores da Havan e Crefaz.

José Muggiati, de 18 anos, conhece a maioria dos circuitos brasileiros, mas Cascavel será a primeira experiência: “A expectativa é das melhores, estou muito animado para conhecer o carro pois nunca guiei nele. Mas acho que vou me dar bem pela experiência que já tenho na Stock Car Light”, disse o piloto curitibano que tem o patrocínio da Philco, Grupo Potencial e Ideris.

Ele começou a carreira no kart, conquistando vários títulos no Brasil, incluindo o Brasileiro e a Copa do Brasil por duas vezes. Em 2019, venceu a seletiva da Toyota Gazoo Racing, a qual lhe deu a oportunidade de estrear nos carros de turismo pela Stock Light: “Continuo também no grid da Stock Light e estou na briga pelo título em 2021”, destacou Muggiati.

CONFIRA O GRID COMPLETO DA ETAPA DE CASCAVEL

PRO

#19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami

#21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro

#04 Julio Campos /Léo Torres

#82 Gerson Campos

#11 Weldes Campos

#83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski

#01 Alex Seid/Marcelo Henriques

#25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho

AM

#17 Walter Lester

#37 Luis Debes, 75

#31 Caê Coelho/Adriano Ramos

#33 Danny Candia

#72 Giovani Girotto

PROAM

#73 Francesco Franciosi

#03 Pedro Ferro

#161 Pedro Costa/Antonio Junqueira

#35 Pedro Aizza

#793 Adalberto Baptista

#13 Rafael Dias

#12 José Muggiati/Edgar Bueno Neto

Veja como foi a etapa de Interlagos da GT Sprint Race

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.