GT Sprint Race: estrangeiros elogiam formato da etapa de Curitiba

Pilotos estrangeiros da etapa 'Inverse Race' disputada em Pinhais (PR) no começo de setembro pela GT Sprint Race, os paraguaios Oscar Bittar e Danny Candia elogiaram a abordagem da categoria no Autódromo Internacional de Curitiba neste início de mês.

O evento realizado nas cercanias da capital foi marcado pelos grids invertidos nas duas corridas. Assim, o top 8 da prova inaugural teve suas posições de largada invertidas em relação ao resultado da classificação. Na segunda disputa, inverteu-se o top 8 da bandeirada inicial.

“Esta etapa em especial é muito interessante porque pede uma sequência linear de performance", destacou Candia, veterano que é um dos exemplos de superação da GTSR 2021, já que voltou às pistas após se recuperar de uma cirurgia no coração.

"Não basta andar bem em um treino ou em uma corrida, é preciso estar bem nas três fases para pontuar o máximo possível no fim de semana", explicou ele, que estreou na categoria, uma das principais do esporte a motor no Brasil, em Cascavel (PR).

"Por tudo isso, acredito que tivemos duas grandes corridas disputadas intensamente do começo ao fim”, completou o piloto, quinto colocado da classe AM. E o 'gringo' tem conhecimento de causa: em seu currículo, passagens por categorias de grande renome internacional, como a Fórmula Ford inglesa, F2 e F3 sul-americanas, Indy Lights, dos Estados Unidos, além da GT3 Italiana, na Europa.

Com a palavra, o vencedor

Oscar Bittar celebra vitória na corrida 1 da Sprint Race em Curitiba Photo by: Luciano Santos

Companheiro de Candia na máquina #59 da GTSR, Bittar ecoou o discurso do compatriota e também falou mais sobre o desafio em Curitiba. O piloto, aliás, venceu a primeira corrida do fim de semana, estreando com triunfo na GT Sprint Race (confira no vídeo abaixo).

"Estou muito contente. A gente falou com o André Bragantini para nos ajudar no rádio e na telemetria... E, para mim, ajudou muito. Acho que é '50/50', piloto e equipe. Mas estou muito contente e a família também pelo nosso tempo, o melhor da categoria", celebrou.

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

