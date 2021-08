GT Sprint Race: estreia com pódio para Roberto Possas em Tarumã

O piloto paraense Roberto Possas garantiu um pódio logo em sua primeira prova nacional. No início da tarde deste domingo, ele ficou com o segundo lugar da categoria Pro-Am em etapa da GT Sprint Race 'Special Edition', disputada no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

“Feliz demais pela estreia na categoria e já com pódio. Também estou ainda mais feliz pela evolução na pista e na carreira, que vai acontecendo gradualmente. Quero dedicar esse troféu ao Pará e Paragominas”, declarou o piloto, que formou dupla com o goiano Rapha Teixeira.

O pódio conquistado na corrida deste domingo demonstrou muita superação da dupla, que teve muitos problemas com quebras no carro desde os treinos de sexta-feira, não tendo como participar do treino de classificação e da corrida disputada no sábado. A próxima etapa da Special Edition da GT Sprint Race será realizada no Autódromo de Potenza, em Minas Gerais, no dia 03 de outubro.

Resultado da corrida 3

1) #11 Cesar Ramos/ Weldes Campos, PRO, 17 voltas, 24min20seg467

2) #25 Sergio Ramalho/ Dudu Trindade, PRO, a 0s409

3) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1min136

4) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, a 4s359

5) #19 Nathan Brito, PRO, a 5s764

6) #373 Raphael Teixeira / Roberto Possas, PROAM, 6s316

7) #01 Alex Seid, PRO, a 6s793

8) #37 Zezinho Muggiati/ Lourenço Beirão, PRO, a 7s099

9) #13 Rafael Dias/ Marcus Índio, PROAM, a 7s668

10) #82 Gerson Campos, PRO, a 8s844

11) #72 Giovani Girotto, AM, a 9s305

12) #31 Adriano Ramos, AM, a 10s003

13) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 10s576

14) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 12s591

15) #59 Ernesto Benitez/ Danny Candia, AM, a 1 volta

16) #03 Thiago Camilo/ Pedro Ferro, PRO, a 2 voltas

17) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM, a 7 voltas

Não completaram 75% da prova:

18) #17 Walter Lester, AM, a 13 voltas

19) #04 Oscar Bittar, AM, sem tempo

Melhor volta: #03 Thiago Camilo, 1min09s767, a 156,813 km/h

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

