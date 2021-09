Francesco Franciosi, inscrito na categoria PROAM, em sua segunda temporada na GT Sprint Race, compõe do grid do campeonato Brasil e do minitorneio Special Edition. Com evolução e autoconfiança, o piloto comanda o GTSR#73 e figura entre as primeiras colocações na tabela de classificação. Com seis etapas disputadas, é o vice-líder do Overall, com 226 pontos.

Franciosi foi ao pódio por quatro vezes na segunda posição ao longo do ano. Ele assegura também a vice-liderança no torneio nacional, com 138 pontos: “A edição está sendo bem disputada. E a nossa expectativa continua boa e é ganhar. Ainda estou um pouco longe mais pode acontecer de tudo”, destacou o piloto de 20 anos representante da cidade de Luís Eduardo Magalhães, localizada na região Oeste da Bahia.

“Vai ser ótimo o próximo desafio, pista nova, estou ansioso [pela final do Special Edition no Autódromo Potenza]”, disse. “Este ano temos um time forte de jovens talentosos que mostraram grande atuação nas suas categorias como Pedro Aizza, Pedro Ferro, Rafael Dias, Giovani Girotto, Adriano Ramos, e ainda temos grandes estrelas do automobilismo nacional, além dos pilotos campeões da GT”, completou, antes de dizer que se considera competitivo como eles.

O campeonato caminha para as três etapas finais do calendário, a decisiva prova do GT Sprint Race Special Edition, dia 3 de outubro, e mais duas do campeonato Brasil previstas para 31 de outubro e 3 de dezembro. Portanto, são nove etapas e 21 corridas na 10ª edição do evento.

Classificação do Campeonato Overall (após seis etapas)

PRO

1) #21 Thiago Camilo, 243 pontos

2) #01 Alex Seid, 228

3) #11 Weldes Campos, 218

4) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 217

5)#19 Nathan Brito, 211

6) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 199

7) #82 Gerson Campos, 192

8) #04 Julio Campos /Léo Torres, 136

9) #01 Marcelo Henriques, 130

10) #03 Pedro Ferro, 122

11) #21 Beto Cavaleiro, 121

12) #19 Luciano Zangirolami, 94

13) #37 Lourenço Beirão, 88

14) #11 Cesar Ramos, 73

15) #37 Zezinho Muggiati, 52

AM

1) #17 Walter Lester, 250 pontos

2) #31 Adriano Ramos, 179

3) #37 Luis Debes, 176

4) #72 Giovani Girotto, 171

5) #31 Caê Coelho, 136

6) #59 Danny Candia, 88

7) #33 Bruno Campos, 50

8) #04 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

9) #31 Vinny Azevedo/Luiz Arruda, 46

10) #59 Ernesto Benidez, 35

11) #37 Ricardo Siqueira, 32

12) #33 Emilio Padron, 30

16) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

17) #59 Oscar Bittar, 25

13) #90 José Vitte, 24

14) #21 Cesar Fonseca, 16

15) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 311 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 226

3) #13 Rafael Dias, 198

4) #793 Adalberto Baptista, 196

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 194

6) #03 Pedro Ferro, 122

7) #373 Raphael Teixeira, 82

8) #13 Marcus Índio, 66

9) #373 Kleber Eletric, 60

10) #69 Daniel Correa, 49

11) #03 Lourenço Beirão , 39

12) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

13) #373 Roberto Possas, 22

Classificação da GT Sprint Race Brasil (após oito corridas)

AM

1) #37 Luis Debes, 176 pontos

2) #17 Walter Lester, 156

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 150

4) #72 Giovani Girotto, 70

5) #59 Danny Candia, 53

6) #33 Bruno Campos, 50

7) #33 Emilio Padron, 30

8) #12 Rafael Maeda/Marcus Índio, 28

9) #59 Oscar Bittar, 25

10) #90 José Vitte, 24

11) #07 Pedro Bezerra, 16

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 150 pontos

2) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 130

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 125

4) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 121

5) #82 Gerson Campos, 119

6) #11 Weldes Campos, 109

7) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 105

8) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 84

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 169 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 138

3) #13 Rafael Dias, 132

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 105

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26