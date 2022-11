Carregar reprodutor de áudio

Após ser o mais rápido do treino classificatório para a etapa final do torneio Special Edition da GT Sprint Race, disputada no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), Arthur Gama venceu a corrida 1, realizada na tarde deste sábado na capital de Goiás.

“Minha estratégia funcionou. Depois que eu passei o Dudu (Trindade), sabia que o Gérson (Campos) estava com a punição, então considerei ficar no vácuo dele e não dar espaço para o Dudu passar. Depois que o Gerson entrou nos boxes, me concentrei em virar o mais rápido e aproveitei em abrir distância, enquanto o pelotão brigava lá atrás. A partir daí foi só administrar a corrida. Então foi bom demais e, agora, só pensar em amanhã”, afirmou o vencedor.

O piloto da classe PROAM optou por largar da terceira posição do grid, conforme o regulamento do campeonato 'especial' da GTSR, mas despachou a concorrência para triunfar, superando a dupla Raphael Teixeira/Thiago Camilo, que conquistaram o título da categoria PRO.

Rapha Teixeira conquista o título da GT Sprint Race Special Edition na classe PRO ao lado de Thiago Camilo Photo by: Luciano Santos

“É uma taça para a dupla e para Goiânia. Largamos pensando em marcar o Rafa Dias, pois se chegássemos à frente dele já seríamos campeões. Foi uma largada tensa, acabei levando toque e perdi posições. Quando na relargada depois do safety car, o Rafa acabou quebrando e estávamos matematicamente campeões. Com a vitória na PRO, garantimos o título antecipado e amanhã faremos duas corridas sem responsabilidade de pensar em pontuação", disse Rapha Teixeira.

"Em Goiânia, sempre tenho a obrigação de vencer. É a primeira vez que ganho um título nacional aqui, o que é especial, além de ser o bicampeonato na Special Edition. Agora é partir para buscar o título no Campeonato Brasil e no Overall”, celebra o piloto do GTSR#21, parceiro de Camilo.

Rafael Seibel, da PROAM, completou o top 3. Outro piloto da divisão intermediária, Antonio Junqueira foi o quarto, tendo liderado a primeira sessão oficial do fim de semana no Centro-Oeste. Jorge Martelli/Rodrigo Sperafico, da PRO, fecharam os cinco primeiros colocados.

O sexto geral foi Léo Yoshii, que venceu na classe AM, a mais democrática da categoria que é um dos destaques do automobilismo nacional. “Foi uma corrida muito pegada, com uma configuração diferente em pista oval. Todo mundo ficou embolado, teve muita batalha. Foi uma final digna das melhores corridas do mundo. Foi muito legal e adorei”, disse Yoshii. Veja abaixo o resultado da corrida 1. No domingo, provas 10h40 e 13h30, ambas transmitidas no YouTube do Motorsport.com.

Confira o resultado da primeira de três corridas do Special Edition/Goiânia:

1) #09 Arthur Gama, PROAM, 16 voltas, 21min58s627

2) #21 Raphael Teixeira/Thiago Camilo, PRO, a 7s013

3) #79 Rafael Seibel, PROAM, a 7s281

4) #61 Antonio Junqueira, PROAM, a 7s293

5) #87 Jorge Martelli/Rodrigo Sperafico, PRO, a 7s361

6) #78 Léo Yoshii, AM, a 7s396

7) #18 Dudu Trindade, PROAM, a 7s892

8) #12 Marco Garcia/ Lourenço Beirão, PRO, a 9s655

9) #72 Giovani Girotto, AM, a 10s211

10) #16 Leonardo Martins, AM, a 10s230

11) #82 Gerson Campos, PRO, a 24s681

12) #17 Walter Lester, AM, a 28s225

13) #08 Alexandre Kauê/ Tiago Kfouri, AM, a 28s577

14) #37 Matheus Roque/Marcus Índio, AM, a 31s191

15) #01 Elias Azevedo, AM, a 35s138

16) #27 Lucas Mendes, PROAM, a 4 voltas

Não completaram 75% da prova:

17) #13 Rafael Dias, PRO, a 11 voltas

18) #77 Pedro Costa/Léo Torres, PRO, a 14 voltas

19) #54 Diogo Moscato, PROAM, a 15 voltas

20) #19 Luís Debes, AM, a 15 voltas

21) #31 Roberto Possas, AM, a 15 voltas

GRID DA CORRIDA 2

1) #27 Lucas Mendes, PROAM

2) #82 Gerson Campos, PRO

3) #61 Antonio Junqueira, PROAM

4) #78 Léo Yoshii, AM

5) #13 Rafael Dias, PRO

6) #54 Diogo Moscato, PROAM

7) #87 Jorge Martelli/ Rodrigo Sperafico, PRO

8) #09 Arthur Gama, PROAM

9) #21 Raphael Teixeira/ Thiago Camilo, PRO

10) #18 Dudu Trindade, PROAM

11) #01 Elias Azevedo, AM

12) #77 Léo Torres/ Pedro Costa, PRO

13) #79 Rafael Seibel, PROAM

14) #72 Giovani Girotto, AM

15) #19 Luís Debes, AM

16) #16 Leonardo Martins, AM

17) #17 Walter Lester, AM

18) #37 Marcus Índio/ Matheus Roque, AM

19) #12 Lourenço Beirão/ Marco Garcia, PRO

20) #08 Alexandre Kauê/Tiago Kfouri, AM

21) #31 Roberto Possas, AM

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após corrida 1 da etapa 3, sem os dois descartes)

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 187 pontos

2) #13 Rafael Dias, 126

3) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 121

4) #77 Pedro Costa, 117

5) #82 Gerson Campos, 96

6) #12 Lourenço Beirão, 93

7) #37 Ayrton Chorne, 92

8) #77 Felipe Baptista, 65

9) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 65

10) #77 Dudu Barrichello, 40

11) #77 Léo Torres, 22

12) #12 Marco Garcia, 12

AM

1) #72 Giovani Girotto, 126 pontos

2) #19 Luís Debes, 120

3) #16 Léo Martins, 115

4) #78 Léo Yoshii, 109

6) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 67

5) #31 Roberto Possas, 64

7) #17 Walter Lester, 59

8) #31 Cello Nunes, 37

9) #01 Elias Azevedo, 25

10) #07 Mario de Lara, 15

11) #37 Marcus Índio, 14

12) #37 Matheus Roque, 14

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 157 pontos

2) #09 Arthur Gama, 152

3) #79 Rafael Seibel, 114

4) #88 Lucas Mendes, 110

5) #18 Dudu Trindade, 105

6) #61 Antonio Junqueira 86

7) #01 Luca Milani/ Roberto Milani, 49

8) #61 Marcus Índio, 36

GTSR: Assista à corrida 1 em Goiânia

