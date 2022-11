GT Sprint Race: Gerson Campos lidera o TL2 no 'oval' de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A Dignity Gold GT Sprint Race realizou neste sábado, 05 de novembro, a segunda atividade oficial de pista da etapa final do minitorneio Special Edition, que acontece no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Foi disputa nesta manhã sessão com 45 minutos de duração, na qual os 28 pilotos aceleraram em busca dos melhores acertos para as corridas da competição em solo goiano.

Gerson Campos fez o melhor tempo na geral e na categoria PRO. “Mais uma vez conseguimos andar rápido. Por mais incrível que pareça, as pessoas pensam que não temos muito trabalho no oval e que não faz muita diferença o acerto do carro, mas não é bem assim: temos duas curvas, mas temos que entender o carro e chegar a um ajuste fino ideal para que a estratégia dê certo. Vamos ver se conseguimos manter esse ritmo”, destacou o piloto paulistano.

Elias Azevedo está feliz em estar novamente no grid: “Voltar a essa família maravilhosa é sensacional. Acompanho a trajetória da categoria com o Thiago Marques desde o início. Estive nas temporadas de 2013 e 2014. Estou me divertindo e tem sido muito produtivo nos treinos até aqui. Para quem quer iniciar é uma competição fantástica com todo o suporte necessário, ainda mais tendo a oportunidade de estar ao lado de grandes renomes do automobilismo nacional."

Lucas Mendes já havia feito um bom resultado no treino extra e na primeira sessão de treinos a bordo do GTSR #27. Repetiu. “O carro está muito bom, consegui fazer boas voltas no treino desta manhã e espero que dê tudo certo no classificatório e nas corridas”, contou o mato-grossense.

Conforme as regras em estilo exclusivo de regulamento Special Edition, o classificatório define o grid das duas primeiras corridas e a soma de resultados destas provas consolida a ordem de largada da corrida final.

O treino classificatório tem duas voltas lançadas e os carros saem do box de três em três. Definido o grid, o pole poderá trocar seu lugar de largada na primeira corrida, levando em consideração que na segunda terá a posição escolhida invertida. As posições entre a 11ª e a última não entram na regra.

A primeira corrida terá largada às 16h10. E, no domingo, 06, as largadas serão às 10h40 e 13h30. As emoções da 11ª temporada têm narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. E você acompanha tudo através do YouTube do Motorsport.com (confira mais abaixo).

Confira o resultado do segundo treino oficial:

1) #82 Gerson Campos, PRO, 57s765

2) #27 Lucas Mendes, PROAM, 57s825

3) #21 Thiago Camilo/ Raphael Teixeira, PRO, 57s916

4) #01 Elias Azevedo, AM, 58s142

5) #87 Rodrigo Sperafico/ Jorge Martelli, PRO, 58s145

6) #09 Arthur Gama, PROAM, 58s215

7) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 58s353

8) #54 Diogo Moscato, PROAM, 58s356

9) #77 Pedro Costa/Léo Torres, PRO, 58s585

10) #19 Luís Debes, AM, 58s602

11) #16 Leonardo Martins, AM, 58s627

12) #72 Giovani Girotto, AM, 58s721

13) #79 Rafael Seibel, PROAM, 58s739

14) #18 Dudu Trindade, PROAM, 58s793

15) #78 Léo Yoshii, AM, 58s911

16) #13 Rafael Dias, PRO, 58s939

17) #17 Walter Lester, AM, 59s023

18) #37 Matheus Roque/Marcus Índio, AM, 59s273

19) #08 Alexandre Kauê/ Tiago Kfouri, AM, 59s788

20) #31 Roberto Possas, AM, 1min00s430

21) #12 Lourenço Beirão/Marco Garcia, PRO, sem tempo

Programação Dignity Gold GT Sprint Race | Special Edition |Goiânia (GO)

Sábado, 05 de novembro

12h45 às 13h15 – Treino classificatório (02 voltas rápidas por carro)

16h10 – CORRIDA 1 (20 minutos e mais uma volta)

Domingo, 06 de novembro

07h30 às 07h40 – Warmup

09h00 às 10h00 – Visitação de boxes

09h00 às 09h30 – Show Negretti

09h30 às 10h00 – Desfile de motos

10h10 – CORRIDA 2 (20 minutos e mais uma volta)

13h00 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

14h30 às 15h30 – Volta rápida

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

