Em uma das disputas mais acirradas nestes dez anos de GT Sprint Race Brasil, o piloto Gerson Campos (#82/PRO) ganhou a primeira corrida do terceiro evento de 2021, realizado na manhã deste domingo (27), em Interlagos.

Depois de um duelo emocionante desde a largada com Adalberto Baptista (#793/PROAM), chegando a perder a liderança na penúltima volta, ele conseguiu se recuperar e garantir a vitória em cima da linha de chegada, com o tempo de 26min05s394 e uma diferença de dois milésimos no Autódromo José Carlos Pace. A terceira colocação ficou com Weldes Campos (#11/PRO).

A etapa disputada na zona sul de São Paulo (SP) ainda terá a segunda corrida a partir de 14h30, com transmissão ao vivo para todo o País pelo YouTube do Motorsport.com (vídeo abaixo) e, pela TV, por BandSports.

A CORRIDA 1

De tirar o fôlego. Assim foi a primeira prova da GT Sprint Race neste domingo, no circuito de Interlagos. A categoria, uma das mais equilibradas do Brasil, deu mais um show de técnica de seus pilotos.

Pole, Gerson manteve a ponta após a largada, seguido por Adalberto, que, mesmo saindo em sexto, conseguiu superar vários adversários na primeira volta. A partir daí, eles protagonizaram uma bela 'briga' pela ponta. Faltando duas voltas, a corrida ganhou ainda mais emoção em razão de um aparente problema com o líder. Adalberto assumiu a liderança e parecia perto da vitória, mas Gerson conseguiu se recuperar e vencer com diferença apertada.

Campos destacou a boa prova e o confronto com a adversário: “Foi uma corrida muito boa, especialmente na primeira metade. Larguei bem e mantive a ponta sem muito problema. Consegui administrar a diferença, mas o Adalberto vinha num ritmo forte o tempo todo."

"Quase no final da corrida, meu carro escapou de traseira e ele acabou me passando. Estava tranquilo porque já tinha garantido o primeiro lugar na PRO. Mas todo mundo quer vencer e tive a chance de recuperar a ponta na última curva e não desperdicei”, destacou o vencedor.

Baptista também ficou feliz. “Foi bem legal. Até achei que tivesse ganhado. Pelo menos isso aconteceu na categoria e fiquei mais perto dos primeiros na briga pelo título”, disse. O vice na PROAM foi Pedro Ferro (#03) e o terceiro colocado foi Antônio Junqueira (#161).

Na AM, Walter Lester foi o mais rápido e atribuiu o resultado à boa preparação: "Fiz uma boa preparação nos treinos e sempre com os melhores tempos. E foi uma disputa na corrida, com os pilotos da AM e, principalmente, com o Luis Debes. Espero repetir o desempenho na corrida da tarde". O segundo lugar ficou com Debes (#37), enquanto o terceiro foi do estreante Emílio Padron (#33).

Resultado da corrida 1 - Interlagos

1) #82 Gerson Campos, PRO, a 26min05s394, 12 voltas

2) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 0s002

3) #11 Weldes Campos, PRO, a 3s616

4) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, a 3s916

5) #04 Léo Torres / Julio Campos, PRO, a 6s227

6) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, PRO, a 7s266

7) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, PRO, a 7s557

8) #21 Beto Cavaleiro / Thiago Camilo, PRO, a 16s931

9) #03 Pedro Ferro, PROAM, a 18s000

10) #161 Antônio Junqueira/Pedro Costa, PROAM, a 20s799

11) #17 Walter Lester, AM, a 22s536

12) #37 Luís Debes, AM, a 25s805

13) #33 Emílio Padron, AM, a 26s981

14) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 27s062

15) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, a 28s368

16) #9 Eduardo Pavelski / Gabriel Casagrande, PRO, a 53s463

17) #90 José Vitte, AM, a 1min03s277

18) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1min23s773

19) #72 Giovani Girotto, AM, a 1 volta

20) #13 Rafael Dias, PROAM, DQ

Melhor volta: #19 Luciano Zangirolami, 1min50s810, 139,991km/h

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

