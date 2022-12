Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), será palco da Grande Final da GT Sprint Race neste fim de semana. A categoria, que a partir de 2023 passa a ser NASCAR Brasil, tem 75 pontos em jogo (25 pontos para o classificatório, 25 pontos para a corrida 1 e 25 pontos na corrida final) e cinco pilotos com chances de título na classe PRO. Marcelo Henriques tem possibilidades matemáticas no campeonato da divisão e vai determinado rumo a bons resultados.

Antes do final da temporada 2022, o piloto mineiro faz a sua análise positiva do momento. “Depois de um ano com algumas vitórias e bons resultados (Interlagos e Velocitta), apesar de alguns acontecimentos que nos limitaram nas etapas (Santa Cruz, Londrina e Tarumã), sabemos que as chances de campeonato são mínimas, mas vamos focar na corrida em si e buscar um resultado expressivo como sempre tentamos", disse.

"Estou trabalhando para transformar essa gratidão que sinto em resultados para os patrocinadores e todos os que mandam boas energias para nós", seguiu ele. Marcelo também fez questão de agradecer a toda a organização da GT Sprint Race e parabenizou o sucesso da categoria, que logo terá a chancela da americana Nascar. “Sou muito grato à GT Sprint Race e ao Thiago Marques por criar uma categoria tão fantástica", elogiou.

"O que ele faz pelo automobilismo brasileiro é muito grande. A oportunidade de conhecer, conviver e aprender de pessoas fantásticas que cresci admirando, além de tornar-te um piloto e pessoa melhor, é um sonho sendo vivido.”

A etapa Match Point tem programação para os dias 09 e 10 de dezembro, com treinos livres na sexta-feira às 11h00 e 14h50. O classificatório é às 18h00. As corridas acontecem no sábado (10): a primeira às 13h40 e a segunda às 17h30, ao vivo no YouTube do Motorsport.com.

Confira abaixo a classificação da categoria PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 185 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 172

3) #13 Rafael Dias, 152

4) #77 Pedro Costa, 144

5) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 137

6) #82 Gerson Campos, 110

7) #12 Edgar Bueno Neto, 109

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 98

9) #12 César Ramos, 79

10) #37 Ayrton Chorne, 58

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

13) #77 Léo Torres, 20

