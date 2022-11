Carregar reprodutor de áudio

O Brasil terá a sua própria NASCAR. Nesta quarta-feira (16) foi anunciado oficialmente a união entre a maior categoria do automobilismo americano com a GT Sprint Race, nascendo assim a NASCAR Brasil Sprint Race.

O Brasil será o quarto território fora dos Estados Unidos a ter a categoria, estando ao lado da Europa, Canadá e México, sendo o primeiro na América do Sul.

“O Brasil é um país vibrante, com uma riqueza cultural e histórica em esportes a motor e portanto um local perfeito para nossa primeira competição na América Latina”, afirmou Chad Seigler, Vice-Presidente Internacional da NASCAR.

“A NASCAR Brasil Sprint Race vai mostrar o verdadeiro show que é a disputa lado-a-lado que define tão bem a NASCAR, dando a enorme experiência aos fãs brasileiros a sensação de fazer parte deste evento. É nossa expectativa e desejo que esta competição abra novos caminhos para que os melhores pilotos, mecânicos, engenheiros, enfim, toda a comunidade envolvida possa almejar participar da prestigiosa competição da NASCAR nos Estados Unidos, a mais importante categoria mundial de stock car”, completou.

A GT Sprint Race foi fundada em 2012 por Thiago Marques, um vitorioso piloto da Stock Car no Brasil, onde equilibrava com cuidado a competitividade, performance e segurança. Para 2022 o calendário incluiu 18 provas em nove finais de semana em vários autódromos do Brasil, incluindo Interlagos. O calendário de 2023 será anunciado em breve.

“A NASCAR é um ícone do esporte norte-americano, e nos sentimos honrados de unir forças para criar a NASCAR Brasil Print Race”, afirmou Carlos Col, General Partner da NASCAR Brasil Sprint Race.

“A GT Sprint Race tem proporcionado competições muito entusiasmadas e excitantes aos fãs desde 2012 e esta parceria vai sem dúvidas ajudar a colocar em um patamar mais elevado com a vinda do estilo NASCAR de competição, incluindo as famosas corridas em circuito oval. Dia histórico para o esporta a motor no Brasil, que vai trazer muitos benefícios e alegria aos fãs do Brasil inteiro”, completou.

