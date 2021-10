GT Sprint Race: Julio Campos vence a Corrida Noturna em Londrina

A Corrida Noturna da GT Sprint Race em Londrina teve vitória do líder do campeonato Brasil em 2021! Após largar em terceiro, Julio Campos prevaleceu no Autódromo Ayrton Senna e cruzou a linha de chegada em primeiro pouco antes de a chuva cair no norte do Paraná.

Com o resultado, Campos e o parceiro Léo Torres, do GTSR #4, ampliam a vantagem na ponta da tabela do torneio nacional da Sprint (veja tabela no fim do texto) neste ano, que marca a décima temporada da história da categoria, uma das mais competitivas do País.

De todo modo, a vitória de Julio não foi das mais fáceis no travado circuito paranaense. Ele precisou superar o pole position Gabriel Casagrande, que teve problemas no carro após largar da posição de honra, e outro rival da Stock Car: Thiago Camilo, que cruzou em segundo na classe PRO.

A terceira posição geral ficou com Pedro Costa, que venceu na divisão PROAM, a intermediária. Logo após, chegou Nathan Brito (PRO). O top 5 foi completado por Luciano Zangirolami, segundo na PROAM.

Nesta classe, a terceira colocação ficou com Rafael Dias, que largou da pole position nas duas corridas da etapa e foi o vencedor da divisão na prova diurna. O sétimo lugar geral na disputa noturna ficou com Francesco Franciosi, também da PROAM.

Weldes Campos, da PRO, foi o oitavo, à frente de Marcus Índio, que fez as duas poles na classe AM e venceu as duas corridas do dia, mesmo tendo de pagar drive through por queima de largada na prova noturna.

Estreante na etapa de Londrina, Léo Yoshii fechou os 10 primeiros e ainda foi coroado com o pódio na divisão AM, chegando em segundo na classe, logo atrás de Índio. Caê Coelho foi 11º e completou o top 3 da categoria de acesso da GTSR.

O 12º geral foi Luis Debes, também da AM. Destaque na PROAM, Pedro Aizza chegou a brigar pela vitória de sua divisão, mas teve problemas no final e ficou com o 13º posto no resultado final da bateria derradeira. O resto do pelotão também sofreu com incidentes, como se vê na tabela abaixo:

Resultado da Corrida Noturna da GT Sprint Race 2021 em Londrina:

1) #04 Julio Campos/Léo Torres, PRO, 18 voltas, 25min38seg797

2) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, a 2s096

3) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, a 3s883

4) #77 Nathan Brito, PRO, a 6s888

5) #19 Luciano Zangirolami/Paulo Salustiano, PRO, a 7s081

6) #13 Rafael Dias, PROAM, a 16s319

7) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 20s892

8) #11 Weldes Campos, PRO, a 34s846

9) #09 Marcus Índio, AM, a 35s379

10) #12 Léo Yoshii, AM, a 37s970

11) #55 Caê Coelho, AM, a 38s500

12) #37 Luis Debes, AM, a 1min15s547

13) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 1 volta

14) #82 Gerson Campos, PRO, a 2 v

15) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, a 3 v

16) #72 Giovani Girotto, AM, a 4 v

17) #83 Gabriel Casagrande/ Eduardo Pavelski, PRO, a 5 v, pós-problema por batida na corrida 1

18) #01 Marcelo Henriques/ Alex Seid, PRO, não largou em função de acidente na corrida diurna

19) #17 Walter Lester, AM, não largou em função de acidente na corrida diurna



Melhor volta: Julio Campos #04, 137.375 km/h, a 1min20seg058

Classificação da GT Sprint Race Brasil (após cinco etapas, 10 corridas)

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 191 pontos

2) #82 Gerson Campos, 149

3) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 147

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 138

5) #11 Weldes Campos, 135

6) #19 Luciano Zangirolami, 133

7) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 131

8) #25 Eduardo Trindade/Sérgio Ramalho, 123

9) #77 Nathan Brito, 122

10) #19 Paulo Salustiano, 39

AM

1) #37 Luis Debes, 190 pontos

2) #31 Caê Coelho, 182

3) #17 Walter Lester, 170

4) #31 Adriano Ramos, 150

5) #72 Giovani Girotto, 102

6) #12 Marcus Ìndio, 78

7) #59 Danny Candia, 53

8) #33 Bruno Campos, 50

9) #09 Léo Yoshii, 32

10) #33 Emilio Padron, 30

11) #12 Rafael Maeda, 28

12) #59 Oscar Bittar, 25

13) #90 José Vitte, 24

14) #07 Pedro Bezerra, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 183 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 177

3) #13 Rafael Dias, 174

4) #03 Pedro Ferro, 122

5) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 130

6) #793 Adalberto Baptista, 97

7) #03 Lourenço Beirão, 39

8) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, 26

–

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Lima Duarte/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#NightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

