No último domingo, a GT Sprint Race realizou a terceira etapa de sua temporada 2022, tendo a disputa de duas corridas no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Interlagos, na zona sul de São Paulo.

E quem faturou as duas vitórias na capital paulista foi Antônio Junqueira. O piloto da classe PROAM, divisão intermediária da competição, superou os rivais da PRO, a categoria mais competitiva, e não deu chances para a concorrência.

Na primeira prova, disputada de manhã, Junqueira prevaleceu no embate com Luciano Zangirolami. Já na segunda, pela tarde, foi Marcelo Henriques quem mais atacou, mas Antônio se manteve à frente para triunfar.

De quebra, Junqueira abriu vantagem na liderança de sua classe. “Dia muito especial. Foi a primeira vez nesta temporada que cheguei à frente, tanto na categoria como na geral", afirmou ele após as corridas.

"E em disputas com o Luciano e o Marcelo que foram super divertidas. Minha filha que acabou de nascer, a Helena, eu trago no meu capacete. Isso também me deu sorte nesta corrida”, dedicou Junqueira.

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

