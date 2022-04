GT Sprint Race: Lucas Mendes animado com volta a Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

O próximo fim de semana será especial para o piloto mato-grossense Lucas Mendes, que correrá no templo do automobilismo brasileiro, o Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, pela GT Sprint Race.

Essa será a segunda vez que Mendes correrá em Interlagos, a primeira foi em 2021, quando disputou uma etapa da Fórmula Delta, mas a emoção de competir na pista mais famosa do Brasil ainda anima o piloto.

“Correr em Interlagos traz uma sensação especial para qualquer piloto, mesmo aos que já estão acostumados com isso, e ainda mais para mim, que correrei apenas pela segunda vez. É um autódromo com muita história, que recebe a Fórmula 1 e tantas categoria importantes e foi o berço para todos os grandes pilotos brasileiros.” relatou Lucas.

Lucas participará da terceira de nove etapas da GT Sprint Race de 2022. Após uma boa estreia em Santa Cruz do Sul (RS) em março, teve problemas mecânicos na etapa do Velocitta, no começo de abril, e não pontuou. A meta agora é pontuar bem na etapa de Interlagos e continuar no processo de adaptação aos carros de turismo, já que é a primeira temporada do piloto após a fase de kartista.

