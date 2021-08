Completadas as nove corridas, correspondentes às quatro etapas iniciais da GT Sprint Race — Velocitta (SP), Goiânia (GO), Interlagos (SP) e Cascavel (PR) — os primeiros colocados das classes PRO, AM e PROAM já começam a consistir suas posições no Overall, classificação que envolve todas as etapas do campeonato, do torneio GT Sprint Race Brasil e do minitorneio Special Edition.

Foram ao topo da tabela do Overall oito carros diferentes na décima edição. A busca será acirrada nas cinco etapas finais a serem realizadas no segundo semestre de 2021, em Tarumã (15/08), Curitiba (05/09), Juiz de Fora (03/10), Palmeira (31/10) e a final em Curitiba (05/12).

Na categoria PRO, em quatro etapas e nove corridas disputadas da GT Sprint Race foi uma verdadeira alternância de lideranças, oito carros já estiveram à frente. Na primeira etapa a vitória foi de Gabriel Casagrande (#83) e Sérgio Ramalho (#25). Na segunda etapa, Nathan Brito (#19), Alex Seid (#01) e Thiago Camilo (#21). Na terceira etapa, Gerson Campos #82 e Julio Campos #04, Na quarta, Weldes Campos (#11) e, novamente, Thiago Camilo, todos eles fazem belíssimas campanhas.

“É sempre bacana estar competindo em uma categoria que preza pela igualdade do equipamento e proporciona ao publico disputas acirradas e intensas. Desde que entrei na GT Sprint Race não me lembro de corridas monótonas e sem atratividade, ponto positivo para pilotos e público”, disse Thiago Camilo.

“Espero ter uma segunda fase melhor. A primeira parte principalmente, em se tratando do campeonato nacional, nossa dupla não teve boas provas foram corridas marcadas por incidentes e poucos pontos, o importante é que ainda temos tempo para recuperar”, acrescentou o piloto paulista.

Na classe AM, GT Sprint Race computou até aqui quatro lideranças diferentes na tabela de classificação geral da competição. Bruno Campos do GTSR (#33) iniciou a contagem, o piloto marcou duas vitórias na etapa do Velocitta. Na sequência, Walter Lester (#17) garantiu três vitórias e duas poles, assumindo a liderança. Cassio Cortes tem uma vitória em Goiânia. Luis Debes (#37) segue em vice, empatou em vitórias com Lester, conquistou três consecutivas, uma em Interlagos e duas em Cascavel.

“Temos corridas muito bacanas com um carro excelente, muito gostoso de pilotar. A categoria AM está bem disputada. Vou tentar manter a posição até a última do ano”, finalizou Lester que soma 202 pontos.

Já na divisão PROAM, Rafael Dias (#13) e Pedro Costa (#161) contabilizam duas vitórias, mas a liderança é de Pedro Aizza (#35) com uma vitória e três pódios em segundo lugar. As demais conquistas do lugar mais alto do pódio foram de Pedro Ferro (#3), Raphael Teixeira (#353) e Adalberto Baptista (#793). O vice-líder é Francesco Franciosi (#73), com um segundo lugar e constância de resultados, o piloto representante da Bahia completou todas as corridas disputadas.

A temporada chega à sua próxima fase. Restam doze corridas das 21 programadas. A quinta etapa do ano, está marcada para os dias 13 a 15 de agosto, no Autódromo Internacional de Tarumã, localizado na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Viamão (RS), para a realização do torneio da GT Sprint Race Special Edition.

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Classificação do campeonato Overall, após nove corridas:

PRO

1) #21 Thiago Camilo, 167 pontos

2) #01 Alex Seid, 152

3) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, 143

4) #19 Nathan Brito, 140

5) #82 Gerson Campos, 135

6) #11 Weldes Campos, 133

7) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, 133

8) #01 Marcelo Henriques, 96

9) #04 Julio Campos/Léo Torres, 91

10) #21 Beto Cavaleiro, 86

11) #19 Luciano Zangirolami, 78

AM

1) #17 Walter Lester, 202 pontos

2) #37 Luis Debes, 137

3) #72 Giovani Girotto, 104

4) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, 96

5) #33 Bruno Campos, 50

6) #04 Leandro Parizotto/Cassio Cortes, 48

7) #31 Vinny Azevedo/Luiz Arruda, 46

8) #37 Ricardo Siqueira, 32

9) #33 Emílio Padron, 30

10) #59 Danny Candia, 28

11) #90 José Vitte, 24

12) #21 Cesar Siqueira, 16

PROAM

1) #35 Pedro Aizza, 177 pontos

2) #73 Francesco Franciosi, 148

3) #793 Adalberto Baptista, 140

4) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 134

5) #13 Rafael Dias, 127

6) #03 Pedro Ferro, 122

7) #373 Raphael Teixeira/Kleber Eletric, 60

8) #69 Daniel Correa, 49

9) #03 Lourenço Beirão, 39

10)#13 Marcus Índio, 27

11) #12 Edgar Bueno Neto/Zezinho Muggiati, 26

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

F1 2021: Verstappen x Hamilton TOMA GRANDES PROPORÇÕES e TRETA envolve até TELEFONEMA; saiba tudo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #122 - TELEMETRIA: O ‘pós-guerra’ na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: