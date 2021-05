Pedro Ferro, de apenas 17 anos de idade, buscará sua segunda vitória do ano na GT Sprint Race, campeonato que terá sua segunda etapa neste final de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Integrante da Toyota Gazoo Racing, o piloto santista triunfou na etapa de abertura no Velocitta na categoria Pro-Am e acredita em novas conquistas na GT Sprint Race.

“A primeira etapa terminou muito bem para nós, vencemos a corrida 2 na Pro-Am e também ficamos em uma excelente posição na Geral, terminando em segundo. Agora o foco está em Goiânia, onde buscaremos fazer um bom acerto no carro para buscar a vitória nas três corridas do final de semana”, disse Pedro, que tem a carreira gerenciada por Thiago Camilo, experiente piloto da Stock Car. E é justamente com seu manager que o santista dividirá o carro neste final de semana em Goiás.

Pedro é o piloto mais jovem do grid da Stock Light e conta com um histórico de conquistas no kartismo brasileiro e internacional, além de ter feito testes de F4 no exterior. O piloto natural de Santos (SP) começou no kart aos 13 anos de idade e também disputou campeonatos internacionais importantes, como o SKUSA, Florida Winter Tour e ROK The Rio.

No último final de semana de Stock Light, Pedro venceu novamente entre os estreantes da categoria e também conquistou um segundo lugar em Interlagos. Além disso, o jovem piloto triunfou na etapa de abertura da Stock Light em Goiânia e acredita na rápida adaptação à pista agora na GT Sprint Race.

“Goiânia é uma pista muito legal e que eu gosto bastante, já venci lá em 2021 na Stock Light. Acredito que teremos um bom final de semana e vamos trabalhar para nos adaptar rápido à pista, isso com certeza fará toda a diferença. Vamos com tudo pela vitória, será uma rodada tripla, o que tornará o final de semana muito intenso”, completou Pedro.

Os treinos da GT Sprint Race começam nesta sexta-feira (21) a partir das 8h00 (horário de Brasília) em Goiânia com dois shakedowns e um treino livre oficial, que também terá uma segunda sessão no sábado (22) de manhã, às 10h20. A classificação será às 13h40 do sábado, enquanto a corrida 1 terá largada às 16h27 do mesmo dia. A rodada tripla se encerrará no domingo (23), com uma prova às 09h17 e outra corrida às 13h48.

