Os fanáticos torcedores gaúchos tiveram a oportunidade de ouvir novamente o forte ronco dos motores e de ver de perto os mais cobiçados carros de corrida de uma das principais competições nacionais. Depois dos primeiros ensaios realizados neste sábado no Autódromo de Tarumã, válidos para a sétima etapa da Dignity Gold GT Sprint Race que realiza a sua 11ª edição do campeonato. Nesta tarde, às 16h20, serão definidas as ordens de largada das duas corridas programadas para este domingo, 18.

No primeiro treino, o melhor colocado foi Gerson Campos, com o tempo de 1min11seg582, na classe PRO, Leonardo Yoshii, na AM, e Arthur Gama na PROAM. Já na segunda sessão de treino a melhor marca ficou com o piloto da “casa” Vitor Genz da PROAM com 1min11seg451, Thiago Camilo/Rapha Teixeira na PRO e Giovani Girotto da AM.

A briga pela liderança do Campeonato Brasil promete, pois a diferença entre os primeiros colocados é pequena. Thiago Camilo e Raphael Teixeira (#21) são os primeiros na categoria PRO, com 155 pontos, seguidos por Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho (#19), Pedro Costa (#77), 124. Na classe AM, Giovani Girotto (#72), contabiliza 170 pontos, Walter Lester (#17), 133, Roberto Possas(#31), 127 e Leo Yoshii (#78), 125. Na PROAM, Arthur Gama é o lidera com 156 pontos, na sequência estão Antonio Junqueira (#161) e Dudu Trindade (#18), empatados em 137 pontos e Diogo Moscato (#54), 122.

Dependendo da combinação de resultados, qualquer um desses carros assumir a ponta da tabela já em Tarumã. No entanto, como ainda estarão em jogo - contando com a corrida de domingo - 125 pontos, muito mais gente ainda pode entrar diretamente na briga pelo título. Um detalhe fundamental e que esquenta ainda mais a disputa é a prova final, dia 11 de dezembro em Londrina, valer pontos no classificatório (25) e nas duas corridas da etapa MatchPoint (50) .

Os treinos classificatórios serão às 16h20 e às 16h40 com 10 minutos cada, com transmissão ao vivo pelo Youtube da GT Sprint Race. A corrida 1 neste domingo, está marcada para as 09h10, enquanto a corrida 2 começa as 12 horas (ambas no horário de Brasília).

As emoções da 11ª temporada da tem geração de imagens ao vivo pela Master/CATVE, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. As duas corridas da sétima etapa em Tarumã, serão transmitidas, via streaming, nos perfis e canais das plataformas digitais da competição (@GTSprintRace), pelas quais haverá ainda ampla cobertura dos bastidores e, no Youtube, a exibição ficará também a cargo dos canais @Acelerados, @MotorsportBrasil e @HighSpeedTVbr. O canal por assinatura BandSports transmitirá a segunda corrida.

A GT Sprint Race é patrocinada por Dignity Gold e Pirelli, com o apoio de Militec1, TecPads, Fremax, Real Radiadores e Graxa.

Confira os resultados dos treinos oficiais deste sábado:

Treino 1

1) #82 Gerson Campos, PRO, 1min11seg582

2) #13 Rafael Dias, PRO, 1min11seg940

3) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min12seg009

4) #21 Thiago Camilo/Rapha Teixeira, PRO, 1min12seg016

5) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, PRO, 1min12seg034

6) #37 Vitor Genz/Cassiano Lopes, PROAM, 1min12seg084

7) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, PRO, 1min12seg120

8) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min12seg443

9) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min12seg541

10) #88 Lucas Mendes, PROAM, 1min12seg556

11) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min12seg576

12) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min12seg696

13) #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min12seg958

14) #77 Pedro Costa/ Léo Torres, PRO, 1min13seg119

15) #72 Giovani Girotto, AM, 1min13seg187

16) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min13seg272

17) #17 Walter Lester, AM, 1min13seg425

18) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min13seg546

19) #12 César Ramos/ Edgar Bueno Neto, PRO, 1min13seg844

20) 0#31 Roberto Possas, AM, 1min13seg645

21) #08 Alexandre Kauê, AM, sem tempo

-

Treino 2

1) #37 Vitor Genz/Cassiano Lopes, PROAM, 1min11seg451

2) #21 Thiago Camilo/Rapha Teixeira, PRO, 1min11seg491

3) #13 Rafael Dias, PRO, 1min11seg589

4) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, PRO, 1min11seg687

5) #09 Arthur Gama, PROAM, 1min11seg740

6) #54 Diogo Moscato, PROAM, 1min12seg119

7) #12 César Ramos/ Edgar Bueno Neto, PRO, 1min12seg340

8) #82 Gerson Campos, PRO, 1min12seg393

9) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min12seg478

10) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min12seg547

11) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, PRO, 1min12seg589

12) #88 Lucas Mendes, PROAM, 1min12seg589

13) #72 Giovani Girotto, AM, 1min12seg605

14) #77 Pedro Costa/ Léo Torres, PRO, 1min12seg611

15) #78 Leonardo Yoshii, AM, 1min12seg659

16) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min12seg869

17) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min13seg182

18) #61 Antonio Junqueira, PROAM, 1min13seg968

19) #17 Walter Lester, AM, 1min14seg192

20) 0#31 Roberto Possas, AM, 1min16seg375

21) #08 Alexandre Kauê, AM, sem tempo

Classificação do campeonato da Dignity Gold GT Sprint Race - Brasil, após oito corridas (Santa Cruz do Sul, Velocitta, Interlagos e Londrina):

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 155 pontos

2) #19 Luciano Zangirolami/Sérgio Ramalho, 152

3) #77 Pedro Costa, 124

4) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, 117

5) #13 Rafael Dias, 102

6) #12 Edgar Bueno Neto, 83

7) #82 Gerson Campos, 80

8) #87 Rodrigo Sperafico/Jorge Martelli, 76

9) #37 Ayrton Chorne, 58

10) #12 César Ramos, 53

11) #77 Ricardo Sperafico, 33

12) #77 Felipe Baptista, 22

AM

1) #72 Giovani Girotto, 170 pontos

2) #17 Walter Lester, 133

3) #31 Roberto Possas, 127

4) #78 Leo Yoshii, 125

5) #08 Alexandre Kauê, 100

6) #72 Luís Zanon, 30

PROAM

1) #09 Arthur Gama, 156 pontos

2) #61 Antonio Junqueira, 137

3) #18 Dudu Trindade, 137

3) #54 Diogo Moscato, 122

5) #56 Brendon Zonta, 92

6) #79 Rafael Seibel, 89

7) #88 Lucas Mendes/Marco Garcia, 60

8) #10 Adalberto Baptista, 40

Programação Dignity Gold GT Sprint Race |Etapa de Tarumã

Sábado, 17 de setembro

16h20 às 16h30 – Treino classificatório 1

16h40 às 16h50 – Treino classificatório 2

Domingo, 18 de setembro

07h45 às 07h55 – Warm-up

09h10 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

