Após o show de emoções e velocidades da primeira etapa da GT Sprint Race 2021, realizada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no final de semana passado, o campeonato divulga as suas primeiras parciais da tabela de classificação. Os pilotos Júlio Campos/Leo Torres, que revezam o cockpit do GTSR#4, estão em primeiro lugar na classe PRO, com 40 pontos. Francesco Franciosi (#73) lidera a PROAM, com 40 pontos. Na AM, Bruno Campos (#33), abriu larga vantagem na ponteira da classe, com 50 pontos.

Para Júlio Campos, estar na liderança é o melhor cenário possível para a dupla: “Viemos bem-preparados para brigar pelo campeonato. Nosso objetivo é buscar o título. Agora com o peso do lastro (30kg), por conta da posição no campeonato, temos que estudar novos planos e as melhores táticas possíveis, para que conquistemos o maior número de pontos. Vamos com tudo para a próxima etapa”, disse o piloto curitibano.

“Já conseguimos mostrar a que viemos e que nosso objetivo é buscar o título da PRO em 2021. Deveremos fazer o máximo para manter nossa liderança. Não será nada fácil, mas a nossa estratégia é treinar no simulador, kart, e manter o foco”, complementou seu parceiro e conterrâneo Léo Torres.

Na AM, Bruno Campos, liderou os treinos e conquistou a vitória nas duas corridas do final de semana: “A etapa foi incrível, tudo saiu perfeito e estou muito feliz. Iniciar o ano na liderança da modalidade que se pratica é sempre muito gratificante”, declara o competidor paulista.

Franciosi, líder da PROAM, revela que podia ter feito melhor, mas está bem feliz com seu posicionamento na classificação: “Tive um pouco de dificuldade de me acostumar com o carro durante o final de semana, pois estava há um tempo longe das pistas. No final, sai até que bem, mas poderia ter feito melhor. Não posso reclamar, afinal meus resultados me levaram à liderança. A estratégia agora é ganhar em todas as próximas etapas, tentando andar o melhor possível, sem cometer erros e comparecer em todas as provas para não deixar de pontuar”, afirmou Francesco, representante da Bahia.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional propriamente dito, com seis etapas (duas corridas cada), todas no Brasil (Velocitta, Interlagos, Cascavel e Curitiba), e a “Special Edition” três etapas (Goiânia, Tarumã e Potenza), com três corridas cada. Da somatória dessas duas séries sairá o campeão da Overall nas suas respectivas categorias: PRO, PROAM e AM.

As próximas corridas da GT Sprint Race, que serão disputadas no formato #Special Edition, estão previstas para o dia 23 de maio, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), que receberá a categoria pela segunda vez.

As nove etapas da GT Sprint Race terão transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com, e ainda pela TV, no BandSports.

GT Sprint Race 2021 - 1ª Etapa | Velocitta

