Uma das principais categorias do automobilismo nacional volta a ser atração neste final de semana. Na tarde desta sexta-feira, 16, foi a primeira oportunidade de ver todos os carros da GT Sprint Race na pista do Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, Paraná, com a realização da sessão de abertura da etapa 'Triple X', a qual a classificação valerá os mesmos pontos contabilizados nas duas corridas, portanto, estarão 75 pontos em jogo.

Os 29 pilotos inscritos buscarão o topo do pódio e os importantes pontos para na tabela de classificação da temporada nas categorias PRO, AM e PROAM. Neste sábado, 17, pela manhã está programado o segundo treino oficial, às 10 horas (45 minutos de duração), e o treino classificatório único com apenas duas voltas para cada piloto, às 14h10 (30 minutos de duração).

A quarta etapa do calendário da GT Sprint Race 2021 (terceira do torneio Brasil) terá transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube do Motorsport.com. A BandSports e a SNT Paraguai mostrarão a corrida 2. As largadas serão às 10 horas e 12h30 deste domingo.

Pedro Aizza fez o melhor tempo na sessão da tarde desta sexta-feira com 1min10s746. “Foram ótimas voltas, ainda temos alguns ajustes, mas estou bem confiante para bons resultados no final de semana”, disse o jovem piloto.

Piloto de Cascavel, Edgar Bueno Neto contou como foi a sua primeira experiência na GT Sprint Race na classe PROAM: “As primeiras voltas foram bem legal, fiquei bem feliz, forte o motor, o carro é muito na mão, gostei de guiar bastante."

Zezinho Muggiati, companheiro de Bueno Neto, afirmou: “É muito diferente do carro que estou acostumado. Achei uma experiência incrível e já nesse primeiro treino deu para ver que estamos rápidos."

"Agora é manter esse ritmo para uma boa posição na classificação e nas corridas”, comentou o jovem Zezinho, que é natural da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, que recebe várias etapas da GTSR.

Giovani Girotto também deu as suas primeiras voltas no circuito cascavelense. “Ficamos em P2 na categoria e exatamente no mesmo milésimo do primeiro, o paraguaio estreante [Danny Candia], que tem muita bagagem e está bem rápido”, destacou o curitibano da categoria AM.

O santista Pedro Ferro (PROAM) já andou há dois anos na pista. “É bem difícil, de alta, bastante técnica, mas gosto muito. Estou com expectativa boa, pois andei bem, em segundo a só meio décimo do primeiro. Vamos pra cima!”, assegurou o piloto, que está no volante do GTSR #03.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Na 10ª temporada, serão três títulos distintos da Sprint Race.

São eles os campeonatos Brasil, Special Edition e Overall, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM. Há, ainda, o título do minitorneio do 'Rookie Of The Year' (novato do ano). A GTSR é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira o resultado do primeiro treino da etapa de Cascavel:

1) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min10s746

2) #03 Pedro Ferro, PROAM, 1min10s806

3) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min11s196

4) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, PROAM, 1min11s379

5) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min11s407

6) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min11s483

7) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min11s531

8) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, 1min11s642

9) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski, PRO, 1min11s812

10) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min11s822

11) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min11s932

12) #25 Sérgio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 1min12s017

13) #82 Gerson Campos, PRO, 1min12s445

14) #33 Danny Candia, AM, 1min12s922

15) #72 Giovani Girotto, AM, 1min12s943

16) #37 Luis Debes, 75, AM, 1min14s919

17) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, sem tempo

18) #13 Rafael Dias, PROAM, sem tempo

19) #17 Walter Lester, AM, sem tempo

20) #11 Weldes Campos, PRO, sem tempo

PROGRAMAÇÃO - ETAPA DE CASCAVEL

Sábado, 17 de julho

10h00 às 10h45 – Treino oficial 2

14h10 às 14h40 – Treino classificatório – (30 minutos)

Domingo, 18 de julho

10h00 – Corrida 1

12h30 – Corrida 2

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

