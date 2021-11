No domingo, 5 de dezembro, chegará ao fim a temporada 2021 da GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. E serão duas corridas da nona etapa disputada no Autódromo Internacional de Curitiba com muita coisa em jogo com a decisão dos títulos entre os pilotos. Nas três primeiras posições do torneio Rookie Of The Year estão os jovens Nathan Brito (18 anos), Pedro Aizza (16) e Rafael Dias (17).

O torneio Rookie of the Year é um prêmio anual da GT Sprint Race desde a temporada de 2013, concedido ao melhor novato do ano da temporada regular da competição. O vencedor recebe um troféu e R$ 25 mil para ser utilizado no próximo calendário. O vencedor do prêmio é selecionado por sua melhor pontuação na tabela de classificação do campeonato.

Na categoria PRO com o carro #77, Nathan Brito mostrou extrema competência e velocidade ao garantir o vice no minitorneio da GT Special Edition 2021. Vai para a final na vice-liderança do Overall e, com isso, é o líder no campeonato para estreantes, Rookie Of The Year, após a última etapa em Londrina, cidade paranaense que também residiu no Brasil.

Dessa forma, o jovem da Paraíba, que hoje reside nos Estados Unidos, filho do experiente Valdeno Brito, entrará na pista para garantir mais duas conquistas o que, de certa forma, viria a coroar de forma perfeita uma temporada de grandes resultados.

Nathan Brito, acumula 263 pontos contra 211 do segundo colocado. “A estratégia para a etapa final será me manter sempre a frente do grid e marcar o maior número de pontos possíveis tanto no classificatório como nas corridas”, destaca.

O vice do Rookie, Pedro Aizza (#35) é o atual campeão na categoria PROAM da Special Edition, líder do torneio Brasil e do Overall, também tem como foco a primeira posição nos pódios. “A responsabilidade do fim de semana de decisão é um combustível ainda maior para fecharmos o ano com chave-de-ouro”, destaca o curitibano.

Nas duas corridas finais, em cada classe, estão em jogo 75 pontos, o "Match Point" (25 pontos para o treino classificatório, 25 pontos para a corrida 1 e 25 pontos na corrida final). Cada corrida da próxima etapa terá 23 minutos de duração, mais uma volta.

Os pilotos da GT Sprint Race entram na pista de Curitiba para o primeiro treino oficial na sexta-feira (03). Já o segundo treino e o classificatório para a formação do grid serão no sábado. E no domingo acontecem as corridas decisivas.

A nona etapa terá transmissão ao vivo para todo o país pelo YouTube, nos canais Acelerados (youtube.com/acelerados), no Motorsport.com (youtube.com/motorsportbrasil) e no oficial do campeonato (youtube.com/gtsprintrace), e, na TV, pelo BandSports com a segunda corrida.

Em 2021, o calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas, sendo oito praças diferentes: o campeonato nacional, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões do Overall nas suas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

Classificação do Rookie Of The Year (após oito etapas, 19 corridas)

1) #77 Nathan Brito, 263 pontos

2) #35 Pedro Aizza, 211

3) #13 Rafael Dias, 156

4) #03 Pedro Ferro, 148

5) #161 Antonio Junqueira, 104

6) #72 Giovani Girotto, 15

7) #31 Adriano Ramos, 6

