GT Sprint Race: quebra encerra chance de pódio de Roberto Possas

A abertura da GT Sprint Race, em Santa Cruz do Sul, ficará como aprendizado para Roberto Possas. Após boas colocações nos classificatórios realizados no sábado, ele ficou bem perto do pódio na corrida 1, mas não conseguiu concluir a corrida 2, ambas disputadas no domingo, sob chuva.

“Foi minha primeira vez nesta pista, então, o quarto lugar na corrida 1 me deixou animado. É isso que levo de melhor. Aprendizado e evolução com o carro, tanto na pista seca quanto molhada, e as disputas por posição”, conta o piloto, que teve a quebra de suspensão na primeira volta da corrida 2.

“São coisas que acontecem em qualquer categoria e estamos sujeitos no automobilismo. Vamos seguir adiante, porque tem mais um fim de semana chegando e com carro na pista”, relata o paraense.

Ele, aliás, vai acelerar na Copa Shell HB20 em Goiânia. "É uma pista que já conheço melhor. Com um pouco mais de adaptação ao carro acredito que será possível buscar boas posições", completou Possas.

Calendário da GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de Março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 03 de Abril – Velocitta – Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3 – 01 de Maio – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 4 – 05 de Junho – Goiânia (GO)

Etapa 5 – 10 de Julho – Londrina (PR)

Etapa 6 – 21 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 7 – 18 de Setembro – Tarumã- Viamão (RS)

Etapa 8 – 06 de Novembro – Brasília (DF)

Etapa 9 – 11 de Dezembro – Londrina (PR)

