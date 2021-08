Líderes do primeiro treino oficial da etapa de Tarumã da GT Sprint Race, a segunda do campeonato 'Special Edition' da categoria em 2021, Sergio Ramalho e Edu Trindade falaram sobre o tradicionalíssima circuito gaúcho após a sessão prática desta sexta-feira.

"Essa pista é muito especial para mim, corri aqui em 2008 e foi minha primeira vitória em campeonato nacional. Então eu gosto demais de Tarumã e isso conta a nosso favor, com certeza”, disse Sergio sobre a pista de Viamão (RS).

“O asfalto está um pouco abrasivo e é uma das características do circuito. E, olhando pelas qualidades gerais, o carro é sensacional de guiar nessa pista, encaixou bem ao GT Sprint Race”, completou Ramalho.

Trindade, por sua vez, fez uma avaliação do desempenho no autódromo localizado nas cercanias da capital Porto Alegre: “Estou feliz com meu desempenho com o carro, bem afinado."

"Temos alguns ajustes ainda para o segundo treino, mas estamos confiantes para uma boa classificação", finalizou 'Dudu', como é conhecido. Neste sábado, o segundo treino livre está programado para acontecer das 09h00 às 09h45. Veja a programação:

Sábado, 14 de agosto

09h00 às 09h45 – Treino oficial 2

13h00 às 13h30 – Treino classificatório

16h05 – Corrida 1

Domingo, 15 de agosto

09h20 – Corrida 2

12h30 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

