Na tarde desta sexta-feira (13/08), foi realizado o primeiro treino oficial para a segunda etapa do campeonato 'Special Edition' da GT Sprint Race 2021, disputada neste fim de semana no autódromo de Tarumã.

Quem levou a melhor foi a dupla formada por Edu Trindade e Sergio Ramalho. Os 'donos' do carro #25 registraram o tempo de 1min10s639 e desbancaram a concorrência no tradicional circuito localizado em Viamão (RS), cidade próxima a Porto Alegre.

A segunda melhor marca, 1min10s703, ficou com Nathan Brito, também da classe PRO, que reúne os pilotos mais 'graduados' da categoria, uma das principais de todo o esporte a motor do Brasil.

O torneio Special Edition, que corre simultâneo ao campeonato principal da categoria, tem formato e regras diferenciados. Cada etapa segue o estilo australiano, com classificatório único para definir o grid das duas primeiras corridas. A soma de resultados destas consolida a ordem de largada da corrida final. Cada carro é dividido por um ou dois pilotos inscritos. No final do evento, pontuam e se classificam em suas respectivas classes.

O classificatório terá duas voltas lançadas. Definido o grid, o pole poderá trocar seu lugar de largada na primeira corrida, considerando que, na segunda, terá a posição escolhida invertida. Por exemplo: se o vencedor escolheu se manter na pole na corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte; por outro lado, se optar pela terceira posição na primeira, partirá da oitava posição na segunda. Essa escolha só poderá afetar até a 10ª posição.

Da 11ª à última posição do grid, não se aplica tal regra, permanecendo cada carro no posto definido no treino, seguindo as regras do regulamento do torneio. Como dito, a terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme os pontos conquistados nas duas primeiras.

De volta ao primeiro treino livre

O top 3 foi 'fechado' pelo GTSR da dupla Rafael Dias e Marcus Índio, competidores da categoria PROAM, que faz o 'meio-campo' entre a PRO e a AM. O quarto posto ficou com Pedro Aizza, também da PROAM.

Na máquina #1 da PRO, Alex Seid completou as cinco primeiras colocações, respectivamente à frente de Pedro Costa/Antônio Junqueira, do PROAM #161, e de Weldes Campos, que dividirá o PRO #11 com Cesar Ramos, da Stock Car, em Tarumã. Francesco Franciosi, do PROAM #73, foi o oitavo, superando o PRO #3 de Pedro Ferro/Thiago Camilo. Veja a classificação completa com o Motorsport.com, que transmite as corridas via YouTube, na lista abaixo:

Resultado do primeiro treino oficial - 2ª etapa da Special Edition (Tarumã)

1) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, PRO, 1min10s639

2) #19 Nathan Brito, PRO, 1min10s703

3) #13 Rafael Dias/Marcus Índio, PROAM, 1min10s975

4) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min10s994

5) #01 Alex Seid, PRO, 1min11s304

6) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, PROAM, 1min11s471

7) #11 Cesar Ramos/Weldes Campos, PRO , 1min11s684

8) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min11s717

9) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, PRO, 1min11s801

10) #37 Lourenço Beirão/Zezinho Muggiati, PRO, 1min11s803

11) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski, PRO, 1min11s942

12) #82 Gerson Campos, PRO, 1min12s172

13) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min12s238

14) #17 Walter Lester, AM, 1min12s474

15) #59 Danny Candia/Ernesto Benitez, AM, 1min12s686

16) #72 Giovani Girotto, AM, 1min13s105

17) #04 Oscar Bittar, AM, 1min13s615

18) #31 Adriano Ramos/Caê Coelho, AM, 1min17s959

19) #373 Raphael Teixeira/Roberto Passos, PROAM, sem tempo

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

