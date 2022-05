GT Sprint Race: Ramos/Bueno conquistam Super Pole em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste sábado, foi realizado o treino classificatório que definiu o Super Pole da GT Sprint Race em Interlagos. E quem brilhou foi César Ramos, que superou Sérgio Ramalho para dar a posição de honra ao parceiro Edgar Bueno Neto na corrida 1 deste domingo na zona sul paulistana.

A disputa pelo primeiro lugar do grid para a prova inaugural foi intensa, com só 0s028 separando Ramos e Ramalho, que se alternaram na pole provisória. No fim das contas, César conseguiu a marca de 1min50s599, contra 1min50s627 de Sérgio. Ambos são da classe PRO, a mais competitiva.

César Ramos/Edgar Bueno Neto conquistam a Super Pole da GT Sprint Race em Intelagos Photo by: Luciano Santos

A terceira posição do grid ficou com Antônio Junqueira, competidor da divisão PROAM, a intermediária da categoria, que é uma das mais importantes do esporte a motor brasileiro. Gerson Campos, da PRO, foi o quarto, à frente de Rapha Teixeira, também da PRO.

Diogo Moscato, da PROAM, ficou com o sexto lugar, superando Arthur Gama, seu rival de divisão. Marcelo Henriques, da PRO, foi o oitavo, à frente de Brendon Zonta, da PROAM. Também da categoria intermediária, Adalberto Baptista completou o top 10. O resto do grid você vê abaixo:

Programação da etapa (as corridas você assiste ao vivo no YouTube do Motorsport.com):

Domingo, 1º de maio

08h45 – Corrida 1 (23min + 1 volta)

09h10 às 9h15 – Pódio 1

10h00 às 11h50 – Visitação aos boxes

12h00 – Desfile de Camaros

12h00 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

12h55 às 13h00 – Pódio 2

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

