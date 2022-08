Carregar reprodutor de áudio

O segundo desafio do Special Edition marcará a estreia do torneio da Dignity Gold GT Sprint Race no Autódromo Internacional José Carlos Pace, localizado em Interlagos, nos dias 18 a 21 de agosto. Será a sexta etapa da 11ª temporada e serão três corridas no final de semana. O sistema de classificação segue regulamento ao estilo exclusivo do campeonato, onde as duas primeiras corridas são classificatórias para a grande final.

O campeonato retorna a um dos autódromos mais tradicionais do país e que abrigou um grande número de etapas da competição, entre elas, a primeira prova da história. Já foram contabilizadas 23 etapas (46 corridas). Em número de eventos, só perde para o Autódromo Internacional de Curitiba que sediou 25 etapas, com 50 corridas e, em breve, a esta marca será ultrapassada por ter sido extinto o circuito.

E ainda, foi o palco de muitas das inovações da categoria, a Super Pole, Match Point e Corrida dos Campeões, assim como, o GT Graduation Academy (curso de pilotagem). O circuito da zona Sul paulistana tem sido um laboratório de testes e treinos extras para a preparação e desenvolvimento dos carros de competição. Este ano, recebeu a no dia 1º de maio a segunda etapa da edição (Super Pole).

“Sem dúvidas é uma das pistas mais requisitadas do Brasil, o local é especial na história da competição e em todas as edições faz parte do nosso calendário. Por isso, não poderia deixar de receber também uma das etapas do Special Edition”, declara Thiago Marques, CEO da Dignity Gold GT Sprint Race.

O calendário 2022 é composto de nove etapas, já foram disputadas quatro das seis etapas do campeonato Brasil e uma das três do Special Edition, no Autódromo de Goiânia (GO) e a última será realizada em Tarumã (RS) no mês de novembro. Para o título nacional restam apenas duas etapas, nos circuitos de Tarumã/RS (7ª - setembro) e Londrina/PR (9ª/Match Point - dezembro).

Os pilotos, experientes ou novatos, das categorias PRO, AM ou PROAM, vão acelerar forte os GT´s, - que poderão ser divididos por até três integrantes -, em busca de vitórias para defender ou melhorar as suas posições no campeonato nos 4.309 km de extensão do Autódromo de Interlagos.

O CIRCUITO

O autódromo está entre os poucos no mundo com traçado no sentido anti-horário. Desta forma proporciona carga adicional de esforço físico exigido aos pilotos. O desnível de 58 metros entre o ponto mais alto (Reta da Largada) e o mais baixo (Reta Oposta) oferece maior nível de dificuldade, possui diversos pontos de ultrapassagem, tem boa cobertura asfáltica e com grande aderência. Conta com uma infraestrutura completa, incluindo 23 boxes de 216 m² cada, área por toda extensão acima dos boxes, arquibancadas e ao longo do circuito para ações com convidados e o público.

Com 82 anos, o circuito é elogiado por pilotos de campeonatos nacionais e internacionais, como a F1. Entre as características da pista estão também as suas 15 curvas, além da Reta Principal – Reta dos Boxes (uma das mais longas de todos os circuitos) e da Reta Oposta, tem pontos famosos como as curvas “S do Senna”, do Laranjinha, Pinheirinho e do Mergulho; assim como, a Curva do Sol, do Sargento, do Lago, da Ferradura, do Café, Bico de Pato e da Junção.

Calendário GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Brasília/DF – #SpecialEdition

Etapa 9 – 11 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint