Carregar reprodutor de áudio

Começou em definitivo, nesta sexta-feira, a sétima etapa da GT Sprint Race. No autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), pilotos representantes das categorias AM e PROAM tiveram acesso à pista para um treino extra de 45 minutos como início de trabalho para as corridas no próximo domingo.

Rafael Seibel, que compete pela primeira vez na pista gaúcha, disse que foi um treino produtivo e de evolução. O piloto paulistano marcou o tempo de 1min12seg778.

"O treino de aquecimento foi muito legal, bem desafiador. Nunca participei de provas em Tarumã, mas foram muitas horas de simulador e vendo corridas anteriores no circuito para chegar com a maior bagagem possível já que muitos pilotos já andaram aqui”, contou Seibel.

E, acrescentou: “Andei super bem, rápido, acho que é um retrospecto bacana nas pistas do Sul, com uma vitória na etapa de abertura no meu retorno para a Sprint em Santa Cruz do Sul. Iniciamos com o pé direito, sabemos que é muito pouco por tudo quem para vir no final de semana, mas tentar manter esse resultado e sair daqui quiçá com uma vitória”.

Neste sábado acontecem os dois treinos oficiais da sétima etapa com início às 9h45. As classificações serão às 16h20 e às 16h40 com 10 minutos cada, com transmissão ao vivo pelo Youtube da GT Sprint Race. A corrida 1 neste domingo, está marcada para as 9h10, enquanto a corrida 2 começa às 12h, com transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Resultado do treino extra:

1) #79 Rafael Seibel, PROAM, 1min12seg778

2) #18 Dudu Trindade, PROAM, 1min12seg963

3) #56 Brendon Zonta, PROAM, 1min13seg367

4) #88 Lucas Mendes /Marco Garcia, PROAM, 1min13seg402

5) Leo Yoshii, AM, 1min13seg594

6) Walter Lester, AM, 1min13seg861

7) Diogo Moscato, PROAM, 1min14seg434

8) Vitor Genz /Cassiano Lopes, PROAM, 1min15seg661

9) Roberto Possas, AM, 1min16seg291

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music