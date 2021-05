GT Sprint Race: Sérgio Ramalho vence corrida 2 no Velocitta

Sérgio Ramalho, que faz dupla com Eduardo Trindade no GTSR#25, venceu a segunda corrida da etapa de abertura da temporada 2021 da GT Sprint Race, que aconteceu no início da tarde deste domingo, 02 de maio, no Autódromo Velocitta. O piloto completou a prova em 24min49s453. O jovem Pedro Ferro, que faz dupla com Lourenço Beirão, chegou em segundo na geral da prova e venceu pela classe PROAM.

Na terceira posição e em segundo na classe PRO, Júlio Campos, no carro #4, deu um show de habilidade na pista em uma excelente corrida de recuperação, largando da última posição. Weldes Campos (#11) completou o pódio na classe PRO. Francesco Franciosi (#73) e o novato Rafael Dias (#13) ficaram em segundo e em terceiro, respectivamente, na PROAM. Bruno Campos (#33), Walter Lester (#17) e Pedro Bezerra (#7) foram os três primeiros da classe AM.

Sérgio Ramalho, que havia feito o melhor tempo de pista nos classificatórios, largou na pole e teve um desempenho espetacular durante a prova. Apesar de ter perdido a liderança no início da prova, logo recuperou sua posição original e, a partir de então, administrou o resultado: “Estou muito feliz de estar aqui. Eu amo essa categoria. Comecei o ano da melhor maneira. Fiz a pole, venci e sabemos que estamos no caminho certo”, comemorou o pernambucano.

Pedro Ferro também veio mostrar ao que veio na temporada 2021 da categoria, acelerando bem e galgando posições ao longo da prova: “Para mim, foi uma corrida incrível, muito boa, principalmente pela honra de estar disputando ao lado de feras da velocidade como o Sérgio Ramalho, Julio Campos e Thiago Camilo. Saí da sétima posição para a segunda, na geral, venci na minha classe, durante a prova fui controlando a corrida até o final”, revelou o vencedor da PROAM.

Júlio Campos não participou dos treinos classificatórios deste sábado, por estar em outro compromisso em Goiânia (GO), mas veio direto para a disputa. O piloto protagonizou um verdadeiro show de velocidade na pista do Velocitta, conduzindo o GTSR#4 da última posição do grid e finalizando na terceira posição geral.

“Já vim aquecido para a prova e meus parceiros deixaram o carro preparado. Muito bom voltar para a categoria. Minha dificuldade maior foi não saber contra quem eu estava competindo. A maioria é de pilotos novos para mim e não sabia se eles iam lidar bem com minhas ultrapassagens. Acabei tendo alguns toques, mas nada demais. O carro está um pouco diferente do que estou acostumado e acabei forçando bastante. O resultado foi muito bom para somar pontos para a dupla”, comenta o parceiro de Léo Torres.

Bruno Campos, do GTSR#33, não desapontou e manteve sua performance, vencendo na classe AM: “Deu tudo certo neste final de semana. Consegui liderar os treinos classificatórios e conquistar as poles na categoria. Mas a corrida é outra história. Os carros de todas as classes andam juntos em par de igualdade e a todo momento tinha alguém no retrovisor, o que dá emoção no volante. Escolhi os melhores pontos da pista para fazer uma boa prova e administrar minha posição dentro da minha classe. A estratégia deu certo e estamos comemorando”, aponta o paranaense.

As próximas corridas da GT Sprint Race, que serão disputadas no formato #Special Edition, estão previstas para o dia 23 de maio, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, que receberá a categoria pela segunda vez.

Resultado da corrida 2

1) #25 Sergio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 24min49s453

2) #03 Pedro Ferro/ Lourenço Beirão, PROAM, a 04s058

3) #04 Julio Campos/Leo Torres, PRO, a 7s698

4) #33 Weldes Campos, PRO, a 10s292

5) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 15s275

6) #82 Gerson Campos, PRO, a 16s798

7) #13 Rafael Dias, PROAM, a 17s775

8) #01 Alex Seid /Marcelo Henriques , PRO, a 18s846

9) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, PRO, a 19s187

10) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 21s028

11) #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa , PROAM, a 22s672

12) #21 Thiago Camilo /Beto Cavaleiro, PRO, a 44s732

13) #33 Bruno Campos, AM, a 45s757

14) #17 Walter Lester, AM, a 48s000

15) #07 Pedro Bezerra, AM, a 52s548

16) #37 Luis Debes, AM, a 1min06s577

17) #72 Giovani Girotto, AM, a 1min06s816

18) #83 Eduardo Pavelski /Gabriel Casagrande, PRO, a 1min17s925

19) #31 Adriano Ramos/ Caê Coelho, AM, a 1 volta

20) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 7 voltas

Classificação do campeonato

PRO

1) #04 Julio Campos /Léo Torres, 40 pontos

2) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, 33

3)#83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski, 31

4) #01 Alex Seid/Marcelo Henriques, 30

5) #11 Weldes Campos, 30

6) #19 Nathan Brito/Luciano Zangirolami, 22

7) #82 Gerson Campos, 22

8) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, 8

AM

1) #33 Bruno Campos,

2) #17 Walter Lester,

3) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos,

4) #37 Luis Debes,

5) #07 Pedro Bezerra,

6) #72 Giovani Girotto,

PROAM

1) #73 Francesco Franciosi, 40 pontos

2) #03 Lourenço Beirão /Pedro Ferro, 39

3) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, 37

4) #13 Rafael Dias, 26

5) #35 Pedro Aizza, 26

6) #793 Adalberto Baptista, 16

