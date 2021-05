Sprint Special Edition acelera em Goiânia no primeiro treino de 2021; Ramalho e Trindade lideram

A GT Sprint Race disputa neste final de semana a primeira etapa do minitorneio 'Special Edition' da sua 10ª temporada no traçado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). No início da tarde desta sexta-feira, com muito calor e céu aberto, os 30 pilotos aproveitaram para aquecer suas marcas no primeiro treino oficial em clima descontraído e cheio de expectativas para o final de semana.

Os pernambucanos Sérgio Ramalho e Eduardo Trindade capricham e garantem o melhor tempo no primeiro treino da Special Edition a bordo do GTSR #25. “É sempre muito bom começar o final de semana competitivo. Apesar de que ainda é muito cedo, mas sabemos que estamos no caminho certo. Vamos trabalhar com afinco amanhã para o classificatório e para as corridas", assegura Ramalho.

Dudu confirma o ideal do parceiro. “O treino foi ótimo, o dever de casa foi feito com ensaios da pista no simulador. Temos muito a aprender no final de semana, mas é bacana demais estar do lado do piloto que fez ao melhor tempo do dia [1min35s843]”, comenta.

Giovani Girotto fez sua estreia no circuito goiano e é a sua segunda prova no automobilismo. “Por ser a minha segunda corrida de carro foi bem legal, treinei bastante e esperava chegar aqui mais competitivo que no Velocitta. Estou bem feliz com o primeiro tempo na categoria e ao constatar a distância que fiquei do primeiro colocado me deixa ainda mais empenhado para melhorar ainda mais um pouco amanhã”, festeja o curitibano do GTSR #72.

Pedro Costa na primeira colocação na PROAM, o treino de adaptação correspondeu às expectativas. “Foi bacana, a pista de Goiânia é a minha favorita no Brasil. Tive poucas voltas, mas conseguimos qualificar bem no treino e para o resultado que obtivemos foi satisfatório, porque vinha muito mais tempo”, destaca o piloto que divide o GTSR #161 com Antonio Junqueira.

Nas etapas da Special Edition, os pilotos que correm em dupla na temporada 2021 da GT Sprint Race terão novos parceiros. Camilo estará com Pedro Ferro, ambos paulistas, no GTSR#03; o português Lourenço Beirão com o mineiro Weldes Campos GTSR #11 e o paulista Rafael Dias terá o estreante goiano Marcus Índio no GTSR#13.

Na manhã deste sábado, 22, o elenco volta à pista às 10h20, quando acontece o segundo treino oficial, com 45 minutos de duração, e, à tarde, às 13h40, o único treino classificatório, válido para o grid das corridas 1 e 2. A primeira delas largará no final da tarde do mesmo dia, às 16h20. No domingo, 23, ocorrerão as duas corridas finais da etapa, às 9h10 e às 12h30.

CLASSIFICAÇÃO E PRÊMIOS - O sistema de classificação segue regulamento ao estilo australiano, a cada etapa serão três corridas e podem se inscrever para cada carro até três pilotos. Nessas etapas especiais, os pilotos vão competir em até três inscritos por carro, cada qual em sua respectiva classe (PRO, AM e PROAM). Em comemoração à 10ª temporada da GT Sprint Race, além do título do minitorneio, os pilotos concorrem a R$ 90 mil, como prêmio em crédito para serem utilizados na próxima temporada da categoria.

O calendário da GT Sprint Race está dividido em duas séries e nove etapas: o campeonato principal propriamente dito, com seis etapas (duas corridas em cada), – Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Palmeira (PR) e duas em Curitiba (PR) –, e as três etapas da “Special Edition” – Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) –, com três corridas cada. Da somatória dessas séries, sairá os campeões do Overall nas suas respectivas classes: PRO, PROAM e AM.

TRANSMISSÕES - Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo para todo o país pelo Motorsport.com e pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (SBT), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV).

A geração de imagens é da MasterTV/Catve, com narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira o resultado do primeiro treino do Special Edition (Etapa Goiânia):

1) #25 Sérgio Ramalho/ Eduardo Trindade, PRO, 1min35s843

2) #03 Thiago Camilo / Pedro Ferro, PRO, 1min36s150

3)#83 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, PRO, 1min36s703

4) #19 Nathan Brito, PRO, 1min36s767

5) #01 Alex Seid, PRO, 1min36s779

6) #11 Lourenço Beirão / Weldes Campos, PRO, 1min37s039

7) #161 Antonio Junqueira / Pedro Costa, PROAM, 1min37s346

8) #69 Daniel Correa, PROAM, 1min37s812

9) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min37s825

10) #373 Raphael Teixeira / Kleber Eletric, PROAM,1min37s854

11) #72 Giovani Girotto, AM, 1min38s205

12) #82 Gerson Campos, PRO, 1min38s260

13) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min38s312

14) #13 Rafael Dias / Marcus Índio, PROAM,1min38s972

15) #21 Beto Cavaleiro/ Cesar Fonseca, AM, 1min38s997

16) #37 Ricardo Siqueira, AM, 1min39s021

17) #31 Vinny Azevedo / Luiz Arruda, AM, 1min39s251

18) #17 Walter Lester, AM, 1min39s495

19) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min39s916

20) #04 Cassio Cortes / Leandro Parizotto, AM, 1 min42s994

Confira o cronograma 1ª Etapa da GT Special Edition 2021:

Sábado, 22 de maio

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 14h10 – Treino classificatório

16h20 – CORRIDA 1 – Placa de 5 minutos

16h27 – Largada (20min + 1 volta)

16h52 – Pódio

–

Domingo, 23 de maio

08h00 às 08h15 – Warmup

09h10 – CORRIDA 2 – Placa de 5 minutos

09h17 – Largada (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Pódio

12h30 – CORRIDA 3

12h48 – Largada (23 minutos + 1 volta)

13h20 – Pódio

-

Confira os locais e datas da GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

.