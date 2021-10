No começo da tarde deste sábado, foi realizado o treino classificatório para a etapa do Autódromo Potenza da GT Sprint Race 'Special Edition', que define os campeões do minitorneio em 2021. E quem ficou com a pole foi Thiago Camilo, parceiro de Rapha Teixeira.

Além do quali, o sábado tem a disputa da primeira de três corridas, com transmissão do Motorsport.com. No domingo, a segunda prova está programada para 9h e a terceira para o meio-dia.

Na classe PROAM, o pole foi o líder Pedro Aizza, piloto mais jovem da categoria, com apenas 16 anos. Na AM, o mais veloz foi Giovani Girotto, também líder de sua divisão e que ficou na ponta nos dois treinos livres.

Sistema de classificação e pontuação

A classificação teve duas voltas lançadas, decisivas para a formação dos grids para as corridas 1 e 2. Definido o resultado, o pole position pode trocar seu lugar de largada na primeira prova, levando em consideração que, na segunda disputa, terá a posição escolhida invertida. Por exemplo: se o vencedor escolheu se manter na pole na corrida 1, largará na décima posição no certame seguinte.

Por outro lado, caso escolha a terceira posição na primeira corrida, partirá da oitava posição na segunda. Isso só poderá afetar até a 10ª posição. Os classificados entre 11º e a último não entram a regra, permanecendo na posição definida no treino qualificatório.

A terceira corrida terá sua ordem de largada definida conforme a somatória de pontos conquistados nas duas primeiras. Quem tiver mais pontos sairá na pole e, consequentemente, quem pontuar menos sairá da última posição. A regra do pole e esta somatória de pontos, só serão aplicadas após a devida divulgação dos resultados de cada prova pelos Comissários Desportivos.

Os pontos conquistados no treino classificatório e nas três corridas de cada etapa da GT Sprint Race Special Edition serão considerados no resultado geral de todo o torneio, mas cada prova seguirá um sistema diferente de pontuação.

Para o treino classificatório e a última corrida, as pontuações são as seguintes: 1º lugar ou pole position, 25 pontos; 2º, 20; 3º, 16; 4º 14; 5º, 12; 6º, 10; 7º, 08; 8º, 06; 9º, 04; 10º, 03; 11º, 02 e 12º, 01.

Já para a primeira e a segunda corridas, a pontuação é a seguinte: 1º, 18 pontos; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º, 14; 6º, 13; 7º, 12; 8º, 11; 9º, 10; 10º, 09; 11º, 08; 12º, 07; 13º, 06; 14º, 05; 15º, 04; 16º, 03; 17º, 02 e 18º, 01.

Os nove eventos que compõem o calendário da GTSR 2021 estão divididos em dois torneios: o campeonato nacional (Brasil), com seis etapas (duas corridas em cada) –- Velocitta (SP), Interlagos (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR) e duas em Curitiba (PR) -–, e as três do Special Edition -– Goiânia (GO), Tarumã (RS) e Potenza (MG) -–, com três corridas cada. Do somatório total, sairá o campeão overall nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Programação GT Sprint Race | Special Edition – Etapa Potenza (MG)

Sábado, 02 de outubro

13h00 às 13h45 – Treino classificatório – (02 voltas rápidas por carro)

16h00 – Corrida 1

Domingo, 03 de outubro

08h00 às 8h15 – Warmup

09h00 – Corrida 2

12h00 – Corrida 3

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 30 de Outubro – Londrina/PR (Brasil/#SprintNightChallenge)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

