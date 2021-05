Os vencedores da primeira etapa da Special Edition da GT Sprint Race foram definidos na tarde deste sábado (22) em Goiânia. Na Corrida 1, disputada sob temperatura bastante elevada, Pedro Costa (GTSR#161), da PROAM, com o tempo de 22min33seg245, Nathan Brito (GTSR# 19), na PRO, com 22min34seg407, e Walter Lester (GTSR#17), na AM, com 22min48seg000, foram os mais bem colocados das três categorias.

Costa, que tem como companheiro Antonio Junqueira, largou em sétimo, na segunda volta já ocupava a terceira colocação e na quinta assumiu a ponta. Ele conseguiu manter o primeiro lugar e cruzar a linha de chegada em primeiro.

“Não esperava ganhar na geral na estreia na PROAM. Para mim é incrível em razão do nível dos pilotos que é fora do comum. Liderar a turma inteira olhar no retrovisor e ver aquela fila de carros é emocionante, ainda mais terminar com a bandeirada foi demais. O carro está bom e usei o GT Attack (potência extra) na hora certa e consegui pegar a distância que precisava. Amanhã tem mais”, afirmou Pedro.

Outro nome forte da tarde foi Brito. Ele também saiu no grupo de trás, mais precisamente na décima colocação, e foi superando os adversários. Quando a corrida foi interrompida, Nathan já ocupava a segunda colocação e seguia na briga pela vitória.

De qualquer forma, o segundo lugar foi um grande prêmio pela performance. “A corrida foi muito boa. Eu não esperava este resultado. Vim escalando no começo, na terceira volta estava em quinto e vi que dava para buscar um pódio. Vamos para cima amanhã”, declarou.

Quem não deu chance para surpresas foi Lester. Pole, garantiu a posição na largada para confirmar o favoritismo. “Consegui manter um ritmo bom e chegar até o final. Foi o segundo ponto positivo no fim de semana até aqui. Agora falta amanhã”, explicou o veterano.

Resultado da Corrida 1 – Special Edition (Goiânia/GO):

1) #161 Pedro Costa / Antonio Junqueira, PROAM, 22min33s245

2) #19 Nathan Brito, PRO, a 1s162

3) #03 Pedro Ferro/ Thiago Camilo, PRO, a 2s166

4) #793 Adalberto Baptista, PROAM, a 3s479

5) #01 Alex Seid, PRO, a 4s515

6) #69 Daniel Correa, PROAM, a 6s189

7) #35 Pedro Aizza, PROAM, a 7s249

8) #25 Eduardo Trindade/ Sérgio Ramalho, PRO, a 9s617

9) #82 Gerson Campos, PRO, a 11s545

10) #13 Marcus Índio/Rafael Dias, PROAM, a 12s838

11) #17 Walter Lester, AM, a 14s755

12) #11 Lourenço Beirão/ Weldes Campos, PRO, a 16s985

13) #37 Ricardo Siqueira, AM, a 18s854

14) #31 Vinny Azevedo /Luiz Arruda, AM, a 20s589

15) #72 Giovani Girotto, AM, a 37s326

16) #04 Leandro Parizotto/ Cassio Cortes, AM, a 38s036

17)#83 Eduardo Pavelski/Gabriel Casagrande, PRO, a 1 volta

18) #73 Francesco Franciosi, PROAM, a 3 voltas

19) #21 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro, AM, a 3 voltas

Não completou 75% da prova:

20) #373 Kleber Eletric/ Raphael Teixeira, PROAM, 9 voltas

Melhor volta: Lourenço Beirão #11, 143.292 km/h, em 1min36s349

F1 2021: FERRARI quebra JEJUM e Leclerc faz pole POLÊMICA em Mônaco; HAMILTON é SÓ 7º no grid | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.

.