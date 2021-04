Depois de uma longa espera, o elenco composto de 29 pilotos a bordo de 20 carros da GT Sprint Race poderá dar as primeiras aceleradas do ano. A abertura da 10ª temporada de uma das principais categorias do automobilismo brasileiro terá início neste final de semana, nos 3.430 metros da pista do Autódromo Velocitta.

A programação começa com os treinos extras na sexta-feira, 30 de abril - um às 13h e outro às 16h. No sábado, 1º de maio, acontecem os dois treinos oficiais, às 9h e 12h50, e os grids serão definidos nos classificatórios, que começam às 16h. As duas corridas oficiais deste domingo terão largada às 8h50 e ao meio-dia.

O campeonato retorna ao circuito que abrigou quatro etapas (oito corridas) em toda a história do GT Sprint Race. O Velocitta foi palco de muitas das inovações da categoria, como a Guest Race (corrida com convidados).

ELENCO DA GTSR

Já passaram pela categoria mais de 200 pilotos das cinco regiões nacionais, algum deles com reconhecimento internacional. O alto equilíbrio dos carros fez das provas um sucesso no cenário brasileiro.

Os pilotos confirmados para a temporada 2021 e que compõem o grid em suas respectivas classes são:

- Na PRO: #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, #82 Gerson Campos, #04 Julio Campos/Léo Torres, #17 Eduardo Trindade/Sergio Ramalho, #11 Weldes Campos, #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, #01 Alex Seid/Marcelo Henriques;

- Na AM: #31 Adriano Ramos/Caê Coelho, #33 Bruno Campos, #37 Luis Debes, #07 Pedro Bezerra, #72 Giovani Girotto, #17 Walter Lester;

- Na PROAM: #161 Antonio Junqueira/Pedro Costa, #793 Adalberto Baptista, #13 Rafael Dias, #35 Pedro Aizza, #73 Francesco Franciosi, #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski e #03 Lourenço Beirão/Pedro Ferro.

TRANSMISSÕES

As emoções da etapa de abertura da GT Sprint Race terão transmissões ao vivo com geração de imagens da Master/CATVE, no próximo domingo (02): a primeira corrida no YouTube (youtube.com/acelerados) e a segunda corrida no YouTube (youtube.com/acelerados e acelerados) e no BandSports. A narração é de Luc Monteiro e os comentários de Eduardo Serratto.

Além disso, haverá ampla cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição, como Instagram, Facebook, site, no canal da Sprint Race no YouTube (youtube.com/GTSprintRace) e no Motorsport.com. Estas imagens também serão exibidas para todo Brasil, durante a semana, no Programa Acelerados, no YouTube (youtube.com/acelerados).

A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 30 de abril

13h00 às 13h30 - GT Sprint Race – Treino extra 1

16h00 às 16h30 – GT Sprint Race – Treino extra 2

17h00 às 18h30 - GT Sprint Race – Track Walk

Sábado, 1º de maio

09h00 às 09h45 – Treino oficial 1

12h50 às 13h30 – Treino oficial 2

16h00 às 16h10 – Treino classificatório 1

16h20 às 16h30 - Treino classificatório 2

Domingo, 02 de maio

08h50 - Corrida 1

12h00 – Corrida 2