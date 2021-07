A GT Sprint Race anunciou que terá mais um estrangeiro compondo o grid do calendário de 2021. Trata-se do piloto paraguaio Danny Candia, com vasta experiência do kart, fórmula e GT3 na Europa.

Este ano, a competição já conta com o português Lourenço Beirão nas etapas pelo torneio GT Sprint Race Special Edition. O representante da cidade de Assunção comandará o GTSR #59 na categoria AM em Cascavel (PR), entre os dias 16 e 18 de julho.

O estreante fará as demais etapas da temporada pelo campeonato nacional. Esta será também a sua primeira participação no Autódromo Internacional Zilmar Beux. Das pistas do calendário deste ano, Danny conhece apenas o do Autódromo Internacional de Curitiba, e realizou apenas um treino extra na GT Sprint Race.

“Estou contente de encontrar uma categoria competitiva, acessível e com muita boa repercussão na imprensa”, disse Danny de 62 anos. “Só testei 20 voltas no carro e deu para ver que posso ser competitivo”, afirmou o piloto que leva as cores da Pluscargo Paraguay, HG Logistica, Ferreteria Ñu Guazu, Trully Nolen, Yerba Mate Curupi e Puma Energy.

Candia começou a pilotar no kart em 1974, passou por campeonatos de Fórmulas como a Ford na Inglaterra, F2 Sudamericana, F3 Sudameriacana, Indy Lights no EUA e GT3 Italiana na Europa.

Veja a etapa de Interlagos da GT Sprint Race

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.