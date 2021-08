Integrante do programa de jovens talentos da Toyota Gazoo Racing, Pedro Ferro foi campeão da etapa da Special Edition na GT Sprint Race com a vitória conquistada no último final de semana no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul.

Em dupla com o experiente Thiago Camilo, que foi o responsável por guiar o carro no triunfo na corrida 2 da rodada tripla, o piloto santista comemorou os 122 pontos somando após as etapas da Special Edition e valorizou a liderança da categoria Pro.

“Foi uma conquista muito especial, ainda mais correndo ao lado do Thiago Camilo, que gerencia minha carreira e que é um grande amigo. A gente tinha tudo para vencer na prova 1 também, estava liderando quando recebi um toque que acabou com a corrida. Em todo caso, somamos pontos importantes e só tenho a agradecer a todos que sempre me apoiam e vamos com tudo para as próximas”, diz Pedro, que chegou a liderar a corrida 1 do final de semana em Tarumã.

Na etapa da Special Edition em Goiânia, a dupla formada por Ferro e Camilo também conquistou dois pódios e uma vitória no Autódromo Internacional Ayrton Senna, além de cravar a pole da categoria Pro. O jovem piloto santista, que acumula diversas conquistas no kartismo brasileiro e internacional, também compete na GT Sprint Race na categoria Pro-AM e venceu na etapa de abertura da temporada.

“Estou muito focado para as próximas etapas da Sprint Race e vamos trabalhar para seguir andando na frente. Também teremos um segundo semestre intenso com a Stock Light e estou confiante para continuar nessa boa fase de corridas”, diz Pedro, que também lidera o campeonato de rookies na Pro-AM.

A próxima etapa da GT Sprint Race será disputada no dia 05 de setembro em Curitiba, no Paraná. Enquanto isso, a próxima etapa da Special Edition no campeonato será apenas no dia 03 de outubro em Juiz de Fora (MG).

Classificação após Tarumã - Special Edition:

PRO

1) #03 Thiago Camilo/Pedro Ferro, 122 pontos

2) #19 Nathan Brito, 117

3) #25 Sergio Ramalho/Dudu Trindade, 112

4) #11 Weldes Campos, 109

5) #01 Alex Seid, 98

6) #37 Lourenço Beirão, 88

7) #85 Gabriel Casagrande / Eduardo Pavelski, 74

8) #11 Cesar Ramos,73

9) #82 Gerson Campos, 73

10) #37 Zezinho Muggiati, 52

