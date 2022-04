GT Sprint Race: Thiago Camilo vence corrida 2 no Velocitta; veja

Carregar reprodutor de áudio

Após garantir a pole position para a segunda corrida da Dignity Gold GT Sprint Race no Velocitta, circuito que recebe a segunda etapa da temporada 2022, Thiago Camilo confirmou o favoritismo e venceu em Mogi Guaçu, no interior paulista.

O piloto precisou superar o rival de classe PRO Sergio Ramalho para garantir o triunfo, após grande 'pega' entre os dois. A terceira posição geral ficou com Arthur Gama, que venceu a primeira corrida e conquistou o triunfo da segunda na divisão PROAM, a intermediária da competição.

Na divisão AM, a mais democrática da categoria que é um dos destaques do esporte brasileiro, a glória ficou com Roberto Possas. Na primeira prova, o vencedor da classe foi Giovani Girotto, e não Alexandre Kaue, que originalmente tinha sido consagrado em função de falha no sensor do rival.

Veja como foi a corrida 2 da GT Sprint Race no Velocitta

