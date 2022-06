Carregar reprodutor de áudio

O influenciador digital Tiago Kfouri, responsável pelo canal “Macchina” nas plataformas digitais, faz sua estreia como piloto da GT Sprint Race neste final de semana, quando acontece a primeira etapa da Special Edition da temporada, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O paulistano, de 39 anos, dividirá a pilotagem do carro #08, junto com Alexandre Kauê, pela categoria AM, nas corridas do torneio.

Kfouri, que disputou a Copa HB20 na temporada passada, já fez test drive nos carros GTSR em janeiro deste ano, mas será a primeira vez que entra na pista competindo pela categoria.

“Será uma nova oportunidade, em um carro de corrida com qualidades completamente diferentes das experiências que tive. Câmbio sequencial, pneus slick, motor central, que, com certeza, trarão uma vivência única”, afirmou o piloto.

A Special Edition 2022 é um torneio que corre simultaneamente ao campeonato principal da GT Sprint Race. Os pilotos inscritos, além do título do torneio, concorrem a R$ 20 mil em bônus para o vencedor de cada corrida final, de cada categoria e em cada etapa. Somados, serão R$ 180 mil em prêmios, convertidos em créditos para a temporada 2023.

As atividades da etapa em pista começam nesta quinta-feira, com a realização da GT Academy (projeto desenvolvido para pilotos iniciantes) e o track walk. Na sexta, a partir das 12h50, acontecem os primeiros treinos extra e oficial, às 16 horas. Já as corridas terão as suas largadas no sábado (16 horas) e domingo (às 9h30 e 13h30), com transmissões ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube.

