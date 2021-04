A GT Sprint Race, uma das principais categorias do automobilismo nacional, como em todas as edições, procura incorporar inovações. No ano passado, trouxe um novo projeto com novas máquinas, mais potentes, mas mantendo suas premissas de segurança e equilíbrio, em sintonia com as principais competições de turismo no mundo.

Esses pontos foram garantidos com o conceito de cockpit utilizado nos modelos anteriores, no qual o piloto fica posicionado ao centro do carro, o que ajuda no distanciamento dos impactos em “T”, mantendo o competidor longe das laterais e garantindo maior segurança.

A grande novidade da GT Sprint Race para a 10ª temporada na parte técnica dos bólidos será com relação à direção, que estará composta de três opções de peso para controle dos pilotos a cada corrida.

E somará as configurações já existentes: o piloto pode mexer na calibragem dos pneus e, de dentro do carro, em alguns itens. Um deles é a barra estabilizadora, que também tem três regulagens de dureza da suspensão dianteira: 'modo' mole, duro e intermediário; o freio pode ser regulado com distribuição entre as rodas dianteiras e traseiras e, além disso, outro equipamento ajustável é a asa traseira, com três regulagens.

O carro GT Sprint Race conta com chassi tubular de aço inox e peso total de 1.000 kg, motor V6 3.6 litros, 300 cv de potência e um torque de 40 kgfm. Nos freios, as pinças são da marca Doppler, de fabricação Argentina, com discos Fremax e pastilhas TecPads. Os pneus de competição são Pirelli P Zero 260/650 R18, slick (pista seca) e wet (pista molhada).

Já na parte eletrônica, em 2020 a categoria passou a usar um modelo de módulo que permite ao piloto acesso a todas as informações técnicas do carro direto no volante, o que facilita muito o entendimento dos sinais vitais do motor, além de evitar possíveis quebras e, acima de tudo, trazer uma facilidade ainda maior com relação ao equilíbrio.

Na suspensão, todos os jogos são independentes, através de duplo triângulo e push rods. Além disso, os GTs estão compostos por um câmbio sequencial Sadev, de fabricação francesa, super conceituado no mundo do automobilismo, com seis marchas, power shift e paddle shift (câmbio na borboleta).

O GT Attack foi incorporado na edição de 2020 e é um incremento que faz parte das inovações tecnológicas projetadas especialmente para os novos carros da categoria, primeiramente para as edições especiais e, agora, será utilizado em todas as etapas da temporada 2021.

O dispositivo é integrado a todos os controles eletrônicos disponíveis para assegurar o máximo de potência em qualquer situação, e, ainda, com funções específicas para a categoria, na qual pilotos podem ativar um adicional de potência para o motor de mais ou menos 50 cavalos.

Detalhes do carro da GT Sprint Race Photo by: Rodrigo Guimarães

Cada competidor tem apenas um botão de acionamento durante a corrida inteira. O objetivo do equipamento é gerar um elemento surpresa em cada etapa para ocasionar ainda mais expectativa a cada corrida.

Outra ferramenta já disponível nas máquinas da GT Sprint Race desde a primeira etapa do ano passado é o dispositivo “GT S8000 + Dash”, com o qual os pilotos têm uma melhor visualização das informações do funcionamento do motor.

As emoções das etapas terão transmissões ao vivo pelo BandSports e também serão exibidas para todo o Brasil dentro da programação com cobertura completa do programa Acelerados, além das páginas oficiais do evento nas redes sociais. A geração de imagens é da MasterTV/Catve e a narração é de Luc Monteiro, com comentários de Eduardo Serratto. A GT Sprint Race é patrocinada por Pirelli e Militec1, tendo apoio de TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

