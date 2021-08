Neste fim de semana, o campeonato 'Special Edition' da GT Sprint Race 2021 chega à metade no tradicionalíssimo Autódromo Internacional de Tarumã, localizado na cidade de Viamão (RS), próxima a Porto Alegre.

Neste ano, a GTSR Special Edition já realizou sua etapa inaugural em Goiânia (GO), no fim de maio, e terá seu encerramento no próximo evento, em Juiz de Fora (MG), no começo de outubro.

Por isso, o fim de semana nas cercanias da capital gaúcha é determinante para os rumos do torneio. Mas você sabe como estão as tabelas nas três classes (AM, PROAM e PRO, em ordem crescente de 'graduação' dos pilotos)? É isso que o Motorsport.com te mostra abaixo:

PILOTO Nº QUALY 1ª 2ª 3ª QUALY 4ª 5ª 6ª QUALY 7ª 8ª 9ª Descartes TOTAL PRO Thiago Camilo/Pedro Ferro #03 25 16 15 25 0 81 Nathan Brito #19 12 17 17 16 0 62 Alex Seid #01 10 14 18 14 0 56 Gerson Campos #82 8 10 14 12 0 44 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavelski #83 14 2 6 20 0 42 Sergio Ramalho/Eduardo Trindade #25 20 11 11 0 0 42 Lourenço Beirão/Weldes Campos #11 16 7 3 10 0 36 AM Walter Lester #17 25 8 9 20 0 62 Leandro Parizotto/Cassio Cortes #04 12 3 8 25 0 48 Vinny Azevedo/Luiz Arruda #31 20 5 7 14 0 46 Giovani Girotto #72 14 4 0 16 0 34 Ricardo Kabanas #37 10 6 4 12 0 32 Cesar Fonseca/Beto Cavaleiro #21 16 0 0 0 0 16 PROAM Raphael Teixeira/Kleber Eletric #373 25 0 10 25 0 60 Pedro Aizza #35 10 12 16 20 0 58 Adalberto Baptista #793 16 15 12 14 0 57 Daniel Correa #69 20 13 0 16 0 49 Antonio Junqueira/Pedro Costa #161 14 18 13 0 0 45 Francesco Franciosi #73 12 1 5 12 0 30 Rafael Dias/Marcus Índio #13 8 9 0 10 0 27

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

