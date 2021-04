GT Sprint Race: Julio Campos e Léo Torres estão prontos temporada

Neste final de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), Léo Torres e Julio Campos começarão a jornada da GT Sprint Race 2021. Animados com a participação na competição a bordo do bólido de número #4, os pilotos paranaenses prometem levar toda a experiência em provas anteriores para as disputas das etapas da temporada em busca de vitórias na classe PRO.

“Nossa expectativa é de que seja um ano de muito aprendizado, nesta que será a nossa primeira temporada completa como dupla. Mas nosso objetivo é brigar pelo título até a última etapa. O Léo se destaca entre os pilotos que começaram há pouco tempo no automobilismo. Acredito que ele tenha condições de atingir bons resultados e meu papel é ajudá-lo a conquistar o campeonato”, comentou Julio.

Julio Campos sempre esteve envolvido na categoria. Como coach, já trouxe seu primo Raphael Campos, que foi vice-campeão da Sprint Race em 2018 (PRO), e fez algumas corridas com ele, como piloto convidado.

“Estou muito feliz de estar de volta. O Thiago é um amigo, irmão da vida toda. Estamos no automobilismo com as famílias há muito tempo. É gratificante poder participar na categoria que ele idealizou e vem crescendo ano a ano. E também por engrandecer o evento. Espero que seja uma grande temporada para todo mundo!”.

Léo Torres, multicampeão no kart, começou em provas de Turismo na Sprint Race em 2019 e garantiu o top-3 no campeonato nacional na classe GP, subindo ao pódio em todas as etapas. No ano passado, competiu na PROAM e ficou em quarto lugar, com quatro pódios e duas vitórias. Este ano, fará a sua quarta edição na GT Sprint Race.

“A temporada 2020 foi de muito aprendizado para mim. Não foi um ano fácil, mas tive a oportunidade de me adaptar melhor às pistas e ao novo carro e, ainda, correr contra esses monstros da Stock que fazem parte do grid. E isso foi uma experiência sensacional. Para 2021, as expectativas são as melhores possíveis. Vou correr com um piloto que sempre fui fã, e espero aprender ainda mais no dia a dia de corrida. Com isso, quero colocar o carro sempre lá na frente do grid. Temos chance de disputar o título de igual para igual, na classe que sempre quis correr, a PRO!”, destacou Léo.

O piloto se mantém ativo e em aquecimento para a temporada. “Eu não sou muito regrado para ir à academia e treinar diariamente, prefiro fazer esportes que melhoram o condicionamento físico pedalando, que pratico pelo menos duas vezes por semana, jogando padel, também pelo menos duas vezes por semana, treino de kart três vezes por semana, e simulador tento manter duas horas por dia quando estou chegando perto das corridas. Além desse treino em casa no meu simulador, faço uns intensivos no simulador da Peppersim, com o Chris de Lucca fazendo a telemetria, vendo o que posso melhorar em cada ponto da pista”, concluiu.

A GT Sprint Race terá transmissões ao vivo das nove etapas do calendário pelo BandSports e também serão exibidas dentro da programação do Acelerados (youtube.com/acelerados), além das páginas oficiais do evento nas redes sociais (youtube.com/gtsprintrace) e no Motorsport.com. A geração de imagens é da MasterTV/Catve e a narração é de Luc Monteiro, com comentários de Eduardo Serratto.

Os pilotos Léo Torres e Julio Campos (GTSprintSquad) contam com patrocínio da Realsmart, Concept Locadora, Link Monitoramento, PepperSim e Progressiva - Proteção Veicular, e apoio da Adesipar e Daytona Rodas e Pneus.

