Luis Debes irá compor o grid da GT Sprint Race 2021 e, desta vez, estará sozinho pela categoria AM, depois de uma brilhante temporada de estreia na competição. A etapa inaugural do campeonato nacional será no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no dia 2 de maio. A programação prevê dois treinos extras na tarde da próxima sexta-feira, 30 de abril, e os treinos oficiais acontecem no sábado, 1º de maio.

O carro receberá o número #37, que acompanhou Debes no título brasileiro de Rally de Velocidade em 2003, e será totalmente reformulado com novas cores em seu layout, criando uma interação harmoniosa com os espaços dedicados para os seus patrocinadores deste ano, Plaza Fácil, Reiki, Real Smart, Maxon Oil, Peppersim, Ipl Construtora e Concept Locadora.

“O laranja sempre foi uma cor que me chamou atenção. Intenso, chamativo, quente! Mostra o espírito do automobilismo. Além disso, o grafismo é inspirado nos carros da NASCAR, que guardam bastante espaço para a exposição dos patrocinadores! Nesse ano, correndo sozinho, consigo retornar ao número #37, usado na conquista do campeonato brasileiro de rally em 2003!”, explicou Debes.

Carro de Luis Debes Photo by: Divulgacao

O curitibano compete desde 1999 e fez história em provas de velocidade na terra. No ano passado foi sua primeira experiência no asfalto, com o novo GTSR: “2020 foi fantástico, conheci o carro e as pistas, além de ter um parceiro [Léo Torres] que me deu muita experiência. Agora, em 2021, estarei sozinho no carro, o que me dará quilometragem”, afirmou.

Segundo o piloto, os fãs que o acompanham podem esperar muita competitividade até o último minuto de cada corrida. “A categoria é muito igual e competitiva e, isso, permite um grande número de ultrapassagens e mudanças de posição na corrida em todo momento, assim deixa a categoria muito divertida para quem assiste”, comentou.

“O campeonato deve ser bem disputado, com o campeão sendo definido na última corrida, como foi no ano passado. O novo carro está muito bonito, gostava do modelo do ano passado, mas o desse ano está bem superior em layout e potência. Ansioso para estrear nele!”, acrescentou.

“É muito bom o formato “sit and drive” da GT Sprint Race, principalmente pra quem não tem tanto tempo como eu. Isso me dá condição de manter o hobby juntamente com minhas atividades profissionais”, finaliza Luis Debes.

O piloto Luis Debes conta com patrocínio da Maxon Oil, Plaza Fácil, Reiki - Sistema para Envidraçamento, Realsmart, Ipl Construtora, Concept Locadora, Essex Startups, apoio Peppersim e VOI.

Carro de Luis Debes Photo by: Divulgacao

SAIBA como Leticia DATENA se libertou da 'SOMBRA' do pai e ganhou vida própria no AUTOMOBILISMO

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.