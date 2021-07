O primeiro treino livre para a etapa de Cascavel da GT Sprint Race foi marcado pela liderança do piloto mais novo do grid de uma das principais categorias do esporte a motor do Brasil nesta sexta-feira.

O jovem Pedro Aizza, que completou 16 anos em fevereiro deste ano, desbancou concorrentes consagrados no oeste do estado do Paraná para ficar na primeira posição da sessão prática inaugural da GTSR 2021 no circuito cascavelense.

Mesmo com a pouca experiência no Autódromo Internacional Zilmar Beux, considerado o mais rápido de todo o País, o competidor de Porto Alegre (RS) não teve problemas para 'pisar fundo' com o GTSR #35.

Apesar de não ter dado tantas voltas assim no desafiador traçado paranaense, o piloto cravou a marca de 1min10s746 e superou o adversário Pedro Ferro, também da classe PROAM (a segunda mais competitiva, 'atrás' da PRO e 'à frente' da AM), por 0s060.

Questionado sobre como conseguiu tal desempenho de forma tão imediata em Cascavel, Aizza respondeu com sinceridade. "Para falar a verdade, nem eu sei. Foi uma coisa inesperada", celebrou o competidor.

"Na hora que eu bati o olho e reparei no cronômetro do carro, fiquei assustado! Tanto que eu parei e falei: 'Meu deus, o que eu fiz?'. Mas olhamos a telemetria e vamos melhorar para sábado", seguiu.

“Foram ótimas voltas! Ainda temos alguns ajustes, mas estou bem confiante para bons resultados no final de semana”, completou o piloto gaúcho. Abaixo, você confere a tabela de tempos completa do primeiro treino livre e a programação da etapa 'Triple X':

Confira o resultado do primeiro treino da etapa de Cascavel:

1) #35 Pedro Aizza, PROAM, 1min10s746

2) #03 Pedro Ferro, PROAM, 1min10s806

3) #73 Francesco Franciosi, PROAM, 1min11s196

4) #12 Zezinho Muggiati/Edgar Bueno Neto, PROAM, 1min11s379

5) #21 Thiago Camilo/Beto Cavaleiro, PRO, 1min11s407

6) #793 Adalberto Baptista, PROAM, 1min11s483

7) #01 Marcelo Henriques/Alex Seid, PRO, 1min11s531

8) #161 Pedro Costa/Antonio Junqueira, PROAM, 1min11s642

9) #83 Gabriel Casagrande/Eduardo Pavleski, PRO, 1min11s812

10) #04 Julio Campos /Léo Torres, PRO, 1min11s822

11) #19 Luciano Zangirolami/Nathan Brito, PRO, 1min11s932

12) #25 Sérgio Ramalho/Eduardo Trindade, PRO, 1min12s017

13) #82 Gerson Campos, PRO, 1min12s445

14) #33 Danny Candia, AM, 1min12s922

15) #72 Giovani Girotto, AM, 1min12s943

16) #37 Luis Debes, 75, AM, 1min14s919

17) #31 Caê Coelho/Adriano Ramos, AM, sem tempo

18) #13 Rafael Dias, PROAM, sem tempo

19) #17 Walter Lester, AM, sem tempo

20) #11 Weldes Campos, PRO, sem tempo

-

PROGRAMAÇÃO - ETAPA DE CASCAVEL

Sábado, 17 de julho

10h00 às 10h45 – Treino oficial 2

14h10 às 14h40 – Treino classificatório – (30 minutos)

Domingo, 18 de julho

10h00 – Corrida 1

12h30 – Corrida 2

-

Calendário GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (Brasil/#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (Brasil/#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (Brasil/#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (Brasil/#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (Brasil/#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (Brasil/#MatchPoint)

