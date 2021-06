Pedro Ferro, que conquistou sua terceira vitória em cinco corridas entre os estreantes da Stock Light no último final de semana, agora se prepara para mais um desafio na GT Sprint Race, campeonato que terá sua terceira etapa sendo disputada a partir desta sexta-feira (25) em Interlagos.

Integrante do programa de jovens talentos da Toyota Gazoo Racing, o piloto santista venceu corridas nas duas primeiras rodadas da competição e mostrou confiança em busca de novas conquistas na categoria.

“A expectativa é muito boa para este final de semana. Venci na Pro-Am na primeira etapa no Velocitta e também conquistei uma vitória na etapa passada em dupla com o Thiago Camilo, em Goiânia", disse.

"A fase é muito boa e mais um triunfo na Stock Light também me traz ainda mais confiança para os próximos desafios nas pistas”, acrescentou Pedro, que tem sua carreira gerenciada justamente por Camilo.

Além de acelerar na Sprint Race e Stock Light, o currículo do jovem piloto conta com triunfos no kartismo nacional e internacional, bem como testes em F4 no exterior. Em 2021, além da vitória na etapa passada em Goiânia, a dupla formada por Pedro e Camilo também conquistou a pole position.

Pedro correrá sozinho nesta etapa em Interlagos e valoriza toda a experiência que está adquirindo na temporada. “Será um desafio bem especial aqui em São Paulo. Interlagos é realmente um templo do automobilismo brasileiro, então estou muito feliz de correr mais uma vez aqui. Vamos em busca da vitória e meu objetivo é seguir evoluindo para disputar o título”, disse.

A GT Sprint Race em Interlagos terá um treino livre na sexta-feira (25) às 16h40 (horário de Brasília) e outro no sábado (26) às 10h20. O classificatório será disputado a partir das 13h40 no mesmo dia, com a definição da pole (Super Pole) entre os melhores da tomada de tempo logo em seguida, às 14h00. A rodada dupla acontecerá no domingo (27), às 10h40 e 14h30, respectivamente.

F1 2021: VERSTAPPEN ou HAMILTON? Quem VENCE na Áustria? Rico Penteado é ENFÁTICO sobre FAVORITO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.