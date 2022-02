Carregar reprodutor de áudio

A série Living The Dream, que terá histórias dos pilotos envolvidos na temporada 2021 da GT Sprint Race, e que é baseada no grande sucesso de Drive to Survive da F1, será lançada no dia 22 de fevereiro. Os fãs da velocidade poderão assistir no Motorsport.com um episódio por semana, no total de nove, cada um com aproximadamente 15 minutos.

Veja o trailer

O principal atrativo do projeto é mostrar ao público o que só se pode vivenciar atrás das lentes, fatos e histórias que as pessoas nem imaginam que se passa nos bastidores a cada etapa de uma das 10 edições de uma das principais competições do automobilismo nacional, e não ressaltar apenas os resultados de corrida.

Rafael Munhoz, fotógrafo e videomaker do Acelerados, Desimpedidos, com larga experiência no esporte a motor, é o roteirista e produtor executivo da série protagonizada pelo elenco da temporada de 2021 da GT Sprint Race. O elenco conta também com Thiago Marques (CEO), Eduardo Serratto (consultor da categoria), Luc Monteiro (narrador desde a primeira edição) e Carlos Costa (repórter do Motorsport.com).

A data de lançamento e dos próximos episódios de Living The Dream estão definidos para acontecer nas datas abaixo, sempre às 19 horas:

Episódio 01 – 22 de fevereiro;

Episódio 02 – 03 de março;

Episódio 03 – 08 de março;

Episódio 04 – 15 de março;

Episódio 05 – 22 de março;

Episódio 06 – 29 de março;

Episódio 07 – 05 de abril;

Episódio 08 – 12 de abril;

Episódio 09 – (Season finale) 19 de abril

