Com 112 pontos, Rafa Dias é o vice-líder do campeonato Special Edition GTSR representando a categoria PRO e agora se prepara para enfrentar a grande final que ocorre nos dias 4, 5 e 6 de novembro em Goiânia.

Nada está definido. Uns com mais e outros com menores possibilidades, mas todos com a mesma motivação: o título.

A última prova oficial do campeonato Special Edition GTSR decidirá o título de campeão entre os primeiros colocados na tabela da PRO: Thiago Camilo / Rapha Teixeira (145 pontos), Rafael Dias (112) e Pedro Costa (105), quatro dos melhores pilotos do País na atualidade. Pilotos sonham com pontos que podem ser primordiais para a classificação final.

Rafael Dias, vice-líder, diz que se identifica com o autódromo goiano e também tem um bons resultados por lá.

"A minha expectativa é bem grande, vou dar o meu máximo para conquistar o melhor resultado no Special. Estou bem empolgado para a final até porque gosto bastante do circuito de Goiânia e sempre me dei bem nela".

"A estratégia para as corridas é dar o melhor do meu trabalho e conseguir um ótimo desempenho em todos os treinos para conquistar uma posição favorável no qualificatório e me manter nas três corridas do final de semana", destacou o piloto de São Bernardo do Campo (SP).

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION (Após seis corridas):

PRO

1) #21 Thiago Camilo/Raphael Teixeira, 145 pontos

2) #13 Rafael Dias, 112

3) #77 Pedro Costa, 105

4) #37 Ayrton Chorne, 92

5) #87 Rodrigo Sperafico / Jorge Martelli, 87

6) #82 Gerson Campos/Lourenço Beirão, 71

7) #77 Felipe Baptista, 65

8) #12 César Ramos/Edgar Bueno Neto, 65

9) #77 Dudu Barrichello, 40

AM

1) #19 Luís Debes, 106 pontos

2) #72 Giovani Girotto, 99

3) #16 Léo Martins, 93

4) #78 Léo Yoshii, 71

5) #31 Roberto Possas, 60

6) #08 Alexandre Kauê / Tiago Kfouri, 54

7) #17 Walter Lester, 41

8) #31 Cello Nunes, 37

9) #07 Mario de Lara, 15

PROAM

1) #54 Diogo Moscato, 141 pontos

2) #09 Arthur Gama, 109

3) #79 Rafael Seibel, 88

4) #88 Lucas Mendes, 86

5) #18 Dudu Trindade, 79

6) #61 Antonio Junqueira, 59

7) #01 Luca Milani/ Roberto Milani, 49

8) #61 Marcus Índio, 36

Confira os locais e datas do Dignity Gold GT Sprint Race 2022:

Etapa 1 – 13 de março – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 2 – 3 de abril – Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Etapa 3 – 1º de maio – Interlagos – São Paulo/SP – #SuperPole

Etapa 4 – 5 de junho – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 5 – 9 de julho – Londrina/PR – #NightChallenge

Etapa 6 – 21 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP – #SpecialEdition

Etapa 7 – 18 de setembro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 6 de novembro – Goiânia/GO – #SpecialEdition

Etapa 9 – 10 de dezembro – Londrina/PR – #MatchPoint

