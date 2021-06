Nelsinho Piquet compete neste final de semana na segunda etapa do Lamborghini Super Trofeo North America, no Virginia International Raceway. A etapa é composta por duas corridas com 50 minutos de duração.

Assim como em 2020, o embaixador da marca Motul participa de diversos certames ao longo do ano. Em 2021 o piloto Piquet Sports participa da temporada regular da Stock Car e da Porsche Endurance Series.

A estreia no Lamborghini Super Trofeo aconteceu na etapa de Austin, em maio. O brasileiro conquistou o top-6 na corrida 1 da categoria PRO em dupla com Sérgio Jimenez.

Embora Nelsinho já tenha competido nas principais pistas do mundo, será a primeira vez que o piloto acelera no circuito de 17 curvas e 5,2 km de extensão, que é um dos mais importantes palcos de provas do esporte a motor nos EUA.

Outra novidade para a etapa da Virginia é que Piquet correrá em uma Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO separada de Jimenez. Com dois carros na pista, os pilotos poderão adquirir mais dados e desenvolver o carro em busca do pódio na etapa.

A programação do fim de semana contempla dois treinos livres na sexta-feira, no sábado acontece a classificação e domingo serão disputadas as duas provas da etapa.

“Por incrível que possa parecer, mesmo depois de mais de duas décadas acelerando todo tipo de carro, é um autódromo inédito na minha carreira. Agora o carro eu já conheço um pouco, então o desafio maior será a adaptação ao circuito. É muito bom fazer quilometragem e manter sempre a atividade competitiva. Gosto muito de desafios novos e estou bastante motivado.”

