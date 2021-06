A quinta-feira na Catalunha trouxe diversas movimentações no mercado de pilotos da MotoGP para 2022. Enquanto a Pramac Ducati garantiu a manutenção de Johann Zarco e Jorge Martín, Remy Gardner garantiu uma vaga na categoria rainha, estreando no próximo ano com a Tech3, equipe satélite da KTM.

Zarco foi promovido da Avintia para a Pramac para 2021 com apoio total da Ducati, enquanto Jorge Martín estreou na MotoGP com a equipe neste ano. O francês já acumulou três pódios até aqui no ano, sendo o segundo no Mundial, a 24 pontos de Fabio Quartararo.

Já Martín surpreendeu no GP de Doha, conquistando a primeira pole na categoria rainha em apenas sua segunda corrida, terminando em terceiro. Porém, o espanhol está afastado desde o GP de Portugal, após sofrer múltiplas fraturas em um grave acidente no treino livre, retornando à ação neste fim de semana em Barcelona.

Martín já tinha um acordo de dois anos com a Ducati no bolso, enquanto a vaga de Zarco na Pramac dependia apenas de uma formalidade, após a montadora confirmar a manutenção de Jack Miller e Francesco Bagnaia na equipe oficial na semana passada.

"Estamos muito satisfeitos por seguir com esse projeto com Johann e Jorge, dois garotos que nos damos muito bem e que estão atingindo excelentes resultados", disse Paolo Campinoti, dono da Pramac. "Tanto nós quanto a Ducati acreditamos em suas habilidades".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A Ducati deve ter oito motos no grid de 2022 pela primeira vez desde 2018, após o Motorsport.com relatar com exclusividade que a montadora se aproxima de acordos com a Gresini e a VR46, de Valentino Rossi.

Em outra área do paddock da MotoGP, a KTM garantiu mais uma das vagas para 2022: o atual líder da Moto2, Remy Gardner, dará o passo final em sua escalada no Mundial, estreando na categoria rainha no próximo ano com a Tech3.

O anúncio marca também o retorno do australiano à Tech3, tendo competido com a equipe francesa em 2017 e 2018 na Moto2.

Recém-saído de sua primeira vitória no ano na Moto2 em Mugello, na semana passada, Gardner segue os passos de seu pai, Wayne, que venceu o título de 1987 das 500cc em uma carreira na categoria rainha que durou de 1983 a 1992.

Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo, Pit Beirer, KTM Motorsport Director, Hervé Poncharal, Tech3 KTM Factory Racing Team Principal, Mike Leitner, Red Bull KTM Factory Racing, Photo by: KTM Images

"Estou muito feliz com a oportunidade que a KTM me deu. É um sonho que se torna realidade para mim e que dei o meu melhor para atingi-lo", disse Gardner, que lidera a Moto2 por seis pontos. "É uma oportunidade incrível para mim e mal posso esperar para andar com a moto".

"Quero agradecer a KTM por acreditar em mim. Agora, precisamos focar em terminar 2021 de modo forte. Também quero agradecer a todos que me apoiaram até a chegada à MotoGP. Estamos apenas começando".

Gardner é o nome mais recente a chegar na MotoGP vindo da Academia da KTM, após os pilotos atuais da equipe oficial da montadora, Miguel Oliveira e Brad Binder. Na terça, Binder assinou uma renovação de três anos com a KTM, válido até o fim de 2024.

Com a Tech3 garantindo Gardner para 2022, Iker Lecuona ou Danilo Petrucci terão que deixar a equipe ao fim da temporada. Lecuona chegou à Tech3 no final da temporada de 2019, enquanto Petrucci assinou com a marca no início do ano, após sua saída da Ducati.

